台南400年魅力發酵！「魚頭君、巷仔貓」助推　古都文化邁向國際

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▲以虱目魚頭為原型的台南市吉祥物「魚頭君」時常出現在各種活動中。（圖／翻攝自藍晒圖文創園區臉書）

▲台南作為台灣文化重鎮，其歷史文化成為吸引國際旅客的魅力之一。圖為四大古蹟景點之一的安平古堡。（圖／台南旅遊網）

台南作為台灣文化古都，一直以來是文化產業發展的重要重鎮，而在近年來，也能發現造訪台南的國外旅客增加，據台南市政府統計，今年上半年台南市四大古蹟景點國外旅客造訪人次達到14萬，顯示出台南成為了國外旅客旅遊來台時的目的地首選之一。而今年不僅是台南建城400年，更是台灣文化創意博覽會（下稱文博會）首次移師台南舉行，將這座城市的文化特色再推向國際。2024年正值台南建城400年之際，又碰上了文博會首次移師台南舉行，台南市進一步推動文化產業發展，不僅僅關注文化創意產業的發展，更是著力於將台南的歷史、文化與現代創意相結合。像是將台南的知名古蹟如赤崁樓等，設置了光雕投影，讓大家能夠更生動的認識四百年前的赤崁。台南的飲食、生活方式也是在地文化之一，這次在文博會舉行期間，也能發現展場大多是下午、晚上才開放，除了要創造新的體驗空間及時間，台南市文化局長謝仕淵指出，這也是為了在不大幅變動既有的文化基礎上，提供一個讓大家認識台南的新溝通型態。此外，台南市還找來藝術家陳普操刀，設計原創IP「巷仔貓 Niau」，貓身造型濃縮台南歷史前世今，與「台南400」的歷史相連結，意味著台灣跟世界的互動。謝仕淵表示，儘管「巷仔貓 Niau」的外型可愛很重要，但更重要的事，牠能夠去回應台南在今年遇到400年的課題更重要。不過在「巷仔貓 Niau」之前，早有一個大前輩「魚頭君」作為台南成功的IP，不僅讓人留下深刻印象，更紅到國外「讓世界看見台南」。台南市府觀光旅遊局與插畫家Marco Chen於2018年共同創造的「魚頭君」，雖然是以知名台南美食虱目魚為原型，但僅留下了魚頭的部分，背後還有著呈現出台南虱目魚鮮度的寫實剖面，獵奇又古怪的外型，讓人看一眼就難以忘懷。謝仕淵透露，由於台南就是一個能將虱目魚「從頭吃到尾」的城市，此外「魚頭」比起「一尾魚」更加有特色，且能夠闡述台南的特殊食物跟象徵，因此採用魚頭君作為城市的形象。目前與台南市相關的活動，都能看見「魚頭君」的身影；台灣職棒在全球注目下進行疫情期間首場開打的職業運動賽事時，「魚頭君」更與統一獅球隊吉祥物「萊恩」共同在統一獅球隊主場台南棒球場的比賽現場演出。在文化產業以及IP策略相輔相成之下，台南也在全球文化舞台上嶄露頭角，謝仕淵表示，台南保留了台灣過去歷史當中相對豐富的歷史紋理，作為清代的府城一直到20世紀的前半段，不管是在文化跟經濟社會上很有代表性的一座城市，而這也是對於國外旅客來說的魅力所在，是認識台灣的重要窗口。台南市政府在7月時公布數據顯示，台南市四大古蹟景點的安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋，2023年參觀人數152萬人次，較前一年增加約3成；今年上半年已超過去年同期水準；在國外旅客造訪四大古蹟景點方面上，2023年來訪國外旅客20萬6000人次，約占參觀總數13.6%；今年上半年已有14萬人次，占比成長至18%，以日籍旅客約25%為大宗。從此數據可以看出，隨著後疫情時代來臨，台南的古蹟景點如安平古堡等逐漸吸引更多國際遊客，台南市政府也將持續推動國際觀光行銷，提升台南在地經濟效益。但面對外來觀光客的旅遊潮以及現代數位化浪潮來襲，如何保持古都的風采也成為台南市的一大課題。謝仕淵坦言，如何運用平台和工具來強化所謂的IP影響力，是必須思考的問題。他認為，官方並不需要自己去做平台，因為這將會涉及到通路、TA（目標族群）等問題，但政府應該要將IP做好，並且找到合適的平台、進行公益性的授權，讓IP在擴散的同時也不違背核心價值才是最重要的。謝仕淵強調，政府的目的並非賺錢，而是為了推廣，他也以日本熊本縣吉祥物「熊本熊」為例，指出熊本熊的授權模式就非常廣泛，只要有助於讓大家更認識熊本，都可以進行合作。因此政府的重點不是去經營平台，而是理解平台與工具的特性，並確保IP與文化的連結被充分展現。