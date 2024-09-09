小心颱風接力生成！台灣附近「低壓排排站」　吳德榮揭預估路徑

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▲由於台灣附近、南海至菲律賓東方海面、日本南方海面都處於大低壓帶，西北太平洋有多個低壓擾動存在。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）

台灣附近、南海至菲律賓東方海面、日本南方海面都處於大低壓帶，天氣較不穩定，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，本，是否生成為颱風？路徑為何？需再觀察。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，西北太平洋有多個低壓擾動存在，歐洲模式顯示，週二（9/10）晚間，台灣東北方有結構鬆散的1號低壓，關島附近則有2號低壓；下週二（9/17）顯示3號擾動會接近巴士海峽，不過吳德榮強調，由於大氣環境複雜，吳德榮說明，今（9）日低壓接近，各地區都「偶有局部短暫陣雨」，；明（10）低壓通過，北部、東北部有局部較大雨勢、高溫稍降，中南部有午後雷陣雨。中南部仍以午後雷陣雨為主。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至35度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至34度、東部攝氏23至35度。吳德榮提及，週四、週五（9/12、9/13）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後容易有強對流發展，其它時間「偶有局部短暫降雨」。，各地區皆「偶有局部短暫陣雨」的機率，中南部有午後雷陣雨。