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小心颱風接力生成！台灣附近「低壓排排站」　吳德榮揭預估路徑

記者張志浩／綜合報導

▲吳德榮提醒，本週台灣天氣不穩定要特別小心之外，也要留意西北太平洋多個熱帶擾動的發展。（圖／記者陳明安攝）
▲吳德榮提醒，本週台灣天氣不穩定要特別小心之外，也要留意西北太平洋多個熱帶擾動的發展。（圖／記者陳明安攝）
台灣附近、南海至菲律賓東方海面、日本南方海面都處於大低壓帶，天氣較不穩定，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，本週除了要留意台灣本身的午後雷陣雨外，也要留意多個熱帶擾動的發展，是否生成為颱風？路徑為何？需再觀察。

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大低壓環流搞鬼　多熱擾動發展中

吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，西北太平洋有多個低壓擾動存在，歐洲模式顯示，週二（9/10）晚間，台灣東北方有結構鬆散的1號低壓，關島附近則有2號低壓；週六（9/14）晚上，號低壓前進到琉球南方，關島西北方又3號擾動發展。

下週二（9/17）顯示3號擾動會接近巴士海峽，不過吳德榮強調，由於大氣環境複雜，各國模式所模擬的強度及動向都不相同，且經常大幅調整，應繼續觀察。

▲由於台灣附近、南海至菲律賓東方海面、日本南方海面都處於大低壓帶，西北太平洋有多個低壓擾動存在。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
▲由於台灣附近、南海至菲律賓東方海面、日本南方海面都處於大低壓帶，西北太平洋有多個低壓擾動存在。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
今明兩天中南部大雷雨　天氣不穩到週末

吳德榮說明，今（9）日低壓接近，各地區都「偶有局部短暫陣雨」，中南部有午後雷陣雨，且伴隨大雷雨發生機率；明（10）低壓通過，北部、東北部有局部較大雨勢、高溫稍降，中南部有午後雷陣雨。週三（9/11）低壓遠離，各地皆有局部短暫陣雨，中南部仍以午後雷陣雨為主。

今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至35度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至34度、東部攝氏23至35度。

吳德榮提及，週四、週五（9/12、9/13）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後容易有強對流發展，其它時間「偶有局部短暫降雨」。週六、下週日（9/14、9/15），另一個無明顯發展的低氣壓接近，各地區皆「偶有局部短暫陣雨」的機率，中南部有午後雷陣雨。

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）
▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）

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