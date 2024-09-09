今明低壓帶靠近！大台北不定時有雨　午後雷雨「下最兇地區」出爐

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▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）

由於東方的低壓帶步步進逼，台灣天氣持續維持不穩定的環境，中央氣象署指出，，沒下雨時氣溫依然悶熱，各地高溫仍有攝氏32至35度，外出上班、上課務必做好防曬、防中暑準備。臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今明兩天，低氣壓接近及影響台灣，這個低壓帶成為颱風機率非常低，但也會導致迎風面的北部、東北部、東半部有局部短暫陣雨機會，苗栗以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區有較強陣風；桃園以北、東北部及東半部風浪較大；整體來看，氣象署則進一步說明，，花東有「零星短暫陣雨」，其它各地「午後雷陣雨」，北部、東北部、南部山區要注意較大雨勢，花、東則有零星短暫陣雨。週三（9/11）低壓逐漸遠離，降雨慢慢趨緩，北部及基隆北海岸有「局部短暫陣雨」，其它地區有局部的午後雷陣雨；，󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠東半部有「局部短暫陣雨」，週末兩天（9/16至9/17）北部也有「局部短暫陣雨」，其它各地仍有午後雷陣雨。