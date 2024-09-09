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今明低壓帶靠近！大台北不定時有雨　午後雷雨「下最兇地區」出爐

記者張志浩／綜合報導

▲今明兩天低氣壓接近及影響台灣天氣，將導致大台北全天不定時有陣雨，中南午後有局部大雨。（圖／林老師氣象站）
▲今明兩天低氣壓接近及影響台灣天氣，將導致大台北全天不定時有陣雨，中南午後有局部大雨。（圖／林老師氣象站）
由於東方的低壓帶步步進逼，台灣天氣持續維持不穩定的環境，中央氣象署指出，今明兩天（9/9、9/10）大台北全天不定時有局部短暫陣雨，中南部午後則要留意局部大雨，沒下雨時氣溫依然悶熱，各地高溫仍有攝氏32至35度，外出上班、上課務必做好防曬、防中暑準備。

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臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今明兩天，低氣壓接近及影響台灣，這個低壓帶成為颱風機率非常低，但也會導致迎風面的北部、東北部、東半部有局部短暫陣雨機會，苗栗以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區有較強陣風；桃園以北、東北部及東半部風浪較大；整體來看，低氣壓對台灣的影響，風、浪遠較降雨來的顯著，且影響持續時間不長，不超過36小時。

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）
▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶的影響顯著，午後雷陣雨民眾要特別注意。（圖／中央氣象署）
氣象署則進一步說明，今天大台北、東北部「局部短暫陣雨」，偶爾不定時來一陣，花東有「零星短暫陣雨」，其它各地「午後雷陣雨」，中南部午後留意大雨明天低氣壓通過北部海面，北東降雨機率比今天高，北部、東北部、南部山區要注意較大雨勢，花、東則有零星短暫陣雨。

週三（9/11）低壓逐漸遠離，降雨慢慢趨緩，北部及基隆北海岸有「局部短暫陣雨」，其它地區有局部的午後雷陣雨；週四至週五（9/12至9/15）環境偏東風至東北風，水氣增加，󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠󠀠東半部有「局部短暫陣雨」，週末兩天（9/16至9/17）北部也有「局部短暫陣雨」，其它各地仍有午後雷陣雨。

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