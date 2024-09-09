摩羯颱風戳破中國工程！住家陽台被吹走　風力發電機遭攔腰折斷

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▲海南文昌木蘭灣沿海的風電場，有多部風電機組遭強風攔腰折斷。（圖／翻攝自微博）

中國史上最強秋颱「摩羯」颱風6日下午登陸中國海南島，一路橫掃廣東，並在7日下午三度登陸越南，為多地帶來巨大重創，海南島受創尤其慘烈，有民眾住家陽台鐵窗在強風猛颳之下竟被吹走；摩羯的強風也讓許多大樓豆腐渣工程現形，海南文昌木蘭灣沿海的風電場，更有多部風電機組被強風攔腰折斷。摩羯颱風重創海南島以及廣東、廣西沿海，經濟損失更恐達人民幣600億元（約新台幣2741億元），各地災情慘烈，在中國社群微博上，亦有網友發起「台風摩羯過後最松弛照片當事人講」的Hashtag標記，許多民眾紛紛貼出災後畫面。其中一張照片在社群上掀起熱議，可看到一名女子搬出椅子坐在高樓的陽台，一臉無奈，而她的住家陽台，相較於樓上和樓下的鐵窗，已呈現裸空狀態。根據中媒新京報報導，這名女屋主住在海口市的一棟18樓建築，颱風登陸當下感覺整棟樓都在搖晃，沒想到，主臥陽台窗戶竟然被颱風吹走。此外，許多住在海南島民眾如這名女子一樣，陽台和窗戶都被吹飛，甚至為了避免門窗被暴風吹走，一群人集體抵在門窗前；也有民眾因害怕待在家中，紛紛前往地下室的停車場避難。摩羯颱風也重創了中國的海岸風力風電機組，海南文昌木蘭灣沿海的風電場，有多部風電機組遭強風攔腰折斷，中媒第一財經指出，這些風電機組是屬於華能集團旗下華能海南發電股份有限公司，被颱風折斷的風電機組只少有5、6部，粗估至少損失上億元。