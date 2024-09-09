大谷翔平46轟46盜太神！大聯盟史上第一人　道奇4:0完封守護者　

大谷翔平又做到了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（9）日在對戰克里夫蘭守護者隊比賽中第三打席開轟，是他本季第46轟，大谷完成46轟46盜的大聯盟史上第一人紀錄，並且有機會再度創造「50轟50盜」的鬼神成績，終場道奇以4:0擊敗守護者，大谷這發全壘打也不是「空響」，讓道奇球迷樂開懷。大聯盟比賽剩下約12％，大谷能否持續創造紀錄，令人期待。大谷此役4打數2安打，還有1轟1打點，單季46轟追平個人生涯最佳紀錄，101打點則是生涯新高。
大谷創造歷史球季 MVP勝券在握
大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，這也是兩隊三連戰系列賽最後一場，大谷翔平先發首打席敲出左外野飛球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，大谷手感維持，第三打席面對先發投手Tanner Bibee。
大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。
大谷最後第四打席被三振出局，沒能完成第47轟，不過他單季46轟已經追平2021年他在天使隊的最佳球季表現，大谷翔平還敲出162支安打，101打點，都是生涯新高。
道奇隊在這場推出Jack Flaherty先發，他主投7.1局無失分，加上Michael Kopech中繼0.2局，以及Evan Phillips完美收尾，以4分完封守護者。
道奇打線分別在4局下由捕手Will Smith開轟先馳得點，加上5局大谷開轟追加分數，Max Muncy8局再度轟出陽春砲，Chris Taylor敲出右外野適時安打補刀保險分，最終就以4分差贏球。
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大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，這也是兩隊三連戰系列賽最後一場，大谷翔平先發首打席敲出左外野飛球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，大谷手感維持，第三打席面對先發投手Tanner Bibee。
大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。
大谷最後第四打席被三振出局，沒能完成第47轟，不過他單季46轟已經追平2021年他在天使隊的最佳球季表現，大谷翔平還敲出162支安打，101打點，都是生涯新高。
道奇隊在這場推出Jack Flaherty先發，他主投7.1局無失分，加上Michael Kopech中繼0.2局，以及Evan Phillips完美收尾，以4分完封守護者。
道奇打線分別在4局下由捕手Will Smith開轟先馳得點，加上5局大谷開轟追加分數，Max Muncy8局再度轟出陽春砲，Chris Taylor敲出右外野適時安打補刀保險分，最終就以4分差贏球。