大谷翔平46轟46盜太神！大聯盟史上第一人　道奇4:0完封守護者　

我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平又做到了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，Tanner Bibee。大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。道奇打線分別在4局下由捕手Will Smith開轟先馳得點，加上5局大谷開轟追加分數，Max Muncy8局再度轟出陽春砲，Chris Taylor敲出右外野適時安打補刀保險分，最終就以4分差贏球。