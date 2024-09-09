大谷翔平掃「幻之46號」！界外球全場也高潮　主播祈禱：留在場內

大谷翔平46轟46盜太神！大聯盟史上第一人　道奇4:0完封守護者　

記者吳政紘/綜合報導

▲ 大谷翔平這一場比賽敲出本季第46發全壘打，單場2安1打點，這讓他本季安打數來到162支、打點數來到101分。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 大谷翔平這一場比賽敲出本季第46發全壘打，單場2安1打點，這讓他本季安打數來到162支、打點數來到101分。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平又做到了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（9）日在對戰克里夫蘭守護者隊比賽中第三打席開轟，是他本季第46轟，大谷完成46轟46盜的大聯盟史上第一人紀錄，並且有機會再度創造「50轟50盜」的鬼神成績，終場道奇以4:0擊敗守護者，大谷這發全壘打也不是「空響」，讓道奇球迷樂開懷。大聯盟比賽剩下約12％，大谷能否持續創造紀錄，令人期待。大谷此役4打數2安打，還有1轟1打點，單季46轟追平個人生涯最佳紀錄，101打點則是生涯新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷創造歷史球季　MVP勝券在握

大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，這也是兩隊三連戰系列賽最後一場，大谷翔平先發首打席敲出左外野飛球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，大谷手感維持，第三打席面對先發投手Tanner Bibee。

大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。

大谷最後第四打席被三振出局，沒能完成第47轟，不過他單季46轟已經追平2021年他在天使隊的最佳球季表現，大谷翔平還敲出162支安打，101打點，都是生涯新高。

道奇隊在這場推出Jack Flaherty先發，他主投7.1局無失分，加上Michael Kopech中繼0.2局，以及Evan Phillips完美收尾，以4分完封守護者。

道奇打線分別在4局下由捕手Will Smith開轟先馳得點，加上5局大谷開轟追加分數，Max Muncy8局再度轟出陽春砲，Chris Taylor敲出右外野適時安打補刀保險分，最終就以4分差贏球。


有望隨大谷腳步挑戰「40-40」！守護者Ramirez很敬佩：真的不簡單

大谷翔平罕見「1局死2次」！讓出打點王　道奇7:2轟垮守護者　　

大谷翔平掃「幻之46號」！界外球全場也高潮　主播祈禱：留在場內

大谷翔平挑戰單季50盜！新規則讓盜壘變簡單？　美國記者點出真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載