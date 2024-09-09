火星人Bruno Mars高雄演唱會有人鬧事！他失控躺地、打人畫面曝光

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▲火星人布魯諾睽違6年再度來台舉行演唱會，連續2天嗨翻高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan）

▲昨日火星人高雄演唱會上出現失控歌迷，直接被工作人員請出會場。（圖／爆料公社）

▲郭書瑤看演唱會穿超亮眼螢光上衣，被網友質疑嚴重影響其他人。（圖／郭書瑤IG）

頂級巨星火星人布魯諾（Bruno Mars）睽違6年再度來台，連續2天在高雄世運主場館嗨唱，吸引超過10萬粉絲到場朝聖。但昨（8）日第2場演唱會舉行時，現場卻突然下雨，大家只能緊急穿上雨衣避免濕身。此外，演唱會現場也出現其他突發狀況，有網友曝光一名男子演唱會看到一半突然失控，「瘋狂丟手機、丢水瓶，在地板打滾脱褲子、揮打工作人員等」，最後直接被工作人員請出場，讓觀眾席的粉絲看傻。火星人布魯諾演唱會在高雄舉行，數萬粉絲湧入，意外發生衝突亂象。昨晚演唱會結束後，一名觀眾就在臉書社團「爆料公社」發文寫道：「0908火星人布魯諾高雄演唱會到了後半段，搖滾區右側前面一位歌迷突然精神狀況控管不當。瘋狂丟手機、丢水瓶，在地板打滾脱褲子、揮打工作人員等脫序行為，後來被工作人員請出場」。只見畫面中，一名男子情緒相當不穩定，被工作人員架著帶出場，不確定是喝醉還是有其他衝突問題發生。網友看了也紛紛留言討論，｢辛苦的工作人員！支持提告傷害」、「很多狂喝酒完進場的，不懂為什麼看演唱會要喝那麼多酒，又不是壯膽上台唱」、「這個怎麼比我去聽歌看起來還好玩」、「他可能去宇宙飛了，下不來」、「吃了什麼？這樣很沒有水準，丟臉」。連續2天火星人布魯諾的演唱會也吸引許多台灣明星前往朝聖，彭于晏、王仁甫夫婦、郭書瑤、詹子晴都有去現場欣賞精彩演出。但郭書瑤因為身穿亮眼螢光上衣，一度被網友抨擊沒常識，「好奇坐附近的人眼睛不會不舒服嗎？」、「這樣穿也太影響附近的人看演唱會」、「看演唱會除了官方手環或是螢光棒之外，超級討厭那種穿戴會發光的物件，又蠢又尷尬又干擾到其他人視線」。但郭書瑤本人未針對此事出面回應，只是7日看演唱會當天頻頻po出多個限時動態，分享自己心中的喜悅，拍下火星人在舞台上的帥氣英姿，興奮直呼「我真的要沒了」、「Sorry…我真的是Bruno Mars的狂粉。」