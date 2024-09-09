柯文哲「慢得拉」卻被拱成台灣曼德拉！一文比較兩人有多大差別

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民眾黨為了聲援因涉及京華城弊案遭羈押的民眾黨主席、前台北市長柯文哲，8日傍晚在立法院群賢樓外舉行首場活動，活動過程中，民眾黨立委吳春城上台發言，當場稱柯文哲說他要做「台灣曼德拉」準備長期抗戰、關多久都沒關係；不過，稍晚上台的柯文哲夫人陳佩琪則爆料，柯文哲被北檢搜索當天早上一個小時未應門，是因為在上大號。事實上，被比為台灣曼德拉的政壇人物，柯文哲並不是第一個，且柯文哲與南非已故前總統曼德拉的生平也相差甚大。柯文哲京華城案涉貪遭羈押禁見，民眾黨定調是司法迫害，8日號召小草集結於立院旁聲援，吳春城上台發言時提到，柯文哲曾說自己要做「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，當場對總統賴清德嗆聲，「阿北做鬼也要把你拉下台！」吳春城要小草們對柯文哲有信心，並帶著舞台下方的支持者高喊「搶救柯文哲，台灣曼德拉！」輪到陳佩琪上台時，陳佩琪提及柯文哲被檢調搜索當天早上的過程，更提及柯文哲被羈押的理由，有一個是稱柯在檢調早上搜索時「不開門」、意圖滅證，陳佩琪指出，當天自己接到電話稱「柯文哲不開門」，自己就從旅館回到住宅，但柯文哲在那一小時，是在廁所裡大號和洗澡，因此才沒有接到電話，批檢方以此作為收押禁見的理由。事實上，「台灣曼德拉」這一稱號，柯文哲已不是第一個使用的政治人物，前民進黨主席施明德過去在台灣民主化時期，曾兩度被國民黨政府以叛亂罪處無期徒刑，坐牢時間超過25年，也曾被稱為「台灣曼德拉」。曼德拉本尊與柯文哲究竟有多大差別，生於南非的曼德拉在25歲加入南非政黨「非洲民族議會」，34歲獲得律師資格後，隨後與政黨其他成員發起反對種族隔離政策運動。曼德拉在38歲時與其他發起活動的人士面臨叛國罪的指控，而南非政府持續針對反種族隔離活動者採取暴力鎮壓，南非警察向黑人示威者開槍，69人被打死，也讓「非洲民族議會」由和平抗議轉型為武裝反抗以及經濟破壞，到了44歲，曼德拉被捕，且被判處終生監禁。曼德拉遭判處終生監禁後，被關進開普敦羅本島上的重刑犯監獄，一關就關了十八年，被關期間母親去世，長子在車禍中喪生，直到1982年才離開島嶼被轉送到波爾斯摩爾監獄，最後於1990年2月11日獲得釋放。曼德拉的妻子溫妮．曼德拉（Winnie Mandela）與曼德拉同為黑人平權運動的先鋒，在曼德拉的牢獄過程中成為其外在形象的發言人，然而，溫妮與曼德拉一樣，同樣被當時南非崇尚白人至上主義的主要政黨南非國民黨針對，在曼德拉坐牢期間也數度遭監禁。