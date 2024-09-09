許光漢入伍後首度發文！貼心喊話粉絲7個字　秒吸21萬人按讚

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▲許光漢分享多張替雜誌拍攝的帥照，長髮造型搭配唇釘魅力十足。（圖／許光漢IG）

▲許光漢入伍後還不忘分享自己的帥照，擄獲粉絲芳心。（圖／許光漢IG）

「國民男友」許光漢今年低調入伍當兵，8月20日到成功嶺報到後，一舉一動皆備受關注。完成替代役基礎訓練的許光漢，已於9月6日結訓離營，超過1個月時間沒更新社群的他，昨（8）日突在Instagram發文，分享為雜誌拍攝的帥照，配文寫道「祝各位收假愉快」，雖然只有短短7個字，但能夠看到男神的近況，還是讓粉絲感到相當開心，該篇貼文PO出不到一天時間，就吸引21.4萬粉絲按讚。33歲的許光漢於成功嶺完成基礎訓練後，將在今日繼續進行專業訓練，並於13日撥交到服勤單位，預計服役到明年退伍才能回歸演藝圈。為了不讓粉絲太想念他，貼心的許光漢昨晚也在IG發文，一連貼出7張帥照，祝大家收假愉快。只見照片中的許光漢還是長頭髮，沒有剃平頭，應是入伍前拍攝的作品；他也戴上唇釘、眉骨釘展現帥氣龐克的一面，擄獲粉絲芳心。仔細觀看許光漢的社群平台，他IG最後一次發文原本停留在8月6日，還是宣傳《正港分局》時的照片，中間超過1個月時間都未再PO出新動態，因此這次突然發文讓粉絲又驚又喜，貼文曝光不到1天時間就吸引21.4萬人按讚。大家看了也紛紛留言，給服役中的許光漢加油打氣，「完全沒想到在你當兵的這段期間還可以看到你發文，要哭了，愛死你，加油加油」、「希望你能低調的享受這難得的時光，辛苦了，我會低調的等你回來」、「你也是收假愉快，下單位以後一切順心平安」、「希望你好好享受、好好體驗這一年的生活！相信它將會成為你接下來在演藝工作上最好的養分！」