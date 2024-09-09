颱風摩羯影響越南釀21人死！工業廠房80%毀損　高速公路被水淹沒

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▲超級颱風摩羯侵襲越南北部。（圖／美聯社／達志影像）

颱風摩羯（Yagi）肆虐越南，導致工廠八成以上建物被毀損，數千棵樹木遭連根拔起、海邊掀起4尺高巨浪、多個高速公路被淹沒和民宅屋頂被掀翻，死亡人數也更新至21人，至少229人受傷。根據《法新社》，颱風摩羯被視為越南數十年來最強颱風，越南北部港口城市海防（Haiphong），跨國企業廠房林立的工業區受到影響而依舊關閉。工業園的其中一名負責人說，至少80%的廠房受到破壞，損失慘重，但所幸工業區沒有淹水。他預計，受損廠房需要一個月的時間才能恢復生產。颱風摩羯在前天（7日）下午登陸越南，不僅在沿岸省份掀起高達4公尺的巨浪，也切斷電力供應和通訊網絡，至少300萬戶家庭被斷電，加大了當局評估災情的難度。據悉，海防為台商重鎮之一，越南台灣商會海防分會（海防台商會）秘書長朱佐永表示，7日下午颱風登陸後不久，當晚6時許整個海防市斷電並失去通訊，連電話都不通，至8日下午4時還有很多地方仍斷電、斷訊。另外，颱風摩羯過境後越南首都河內市如同遭受轟炸過一樣，行道樹倒成一片，滿地樹葉、落枝，至8日下午5時仍未清理完，市區交通受到嚴重影響、情況混亂。