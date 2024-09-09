許光漢離營現身酒吧　放風狂歡有違紀嗎？成功嶺訓管中心回應了

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▲許光漢今年8月入伍當兵，預計明年才會退伍回歸演藝圈。（圖／金盞花大影業提供）

▲許光漢（左）、章廣辰（右）私下是交情不錯的好友，聚會當天章廣辰也有現身。（圖／公視提供）

33歲男星許光漢8月20日低調到成功嶺報到，進行替代役基礎訓練，6日他結訓離營，因表現良好獲得6小時榮譽假，提早在中午12點就離開營區，坐上保母車返回台北。但有周刊捕捉到許光漢當晚進入酒吧參加親友的包場聚會，除了有長輩陪同外，還有王庭勻、章廣辰等藝人好友現身；不過根據國軍離營規定，役男不得涉足酒吧、舞廳等聲色場所，許光漢此舉恐怕遊走在違紀邊緣，成功嶺訓管中心針對此事也做出回應。許光漢6日離營後，預計今（9）日回到軍中繼續接受替代役專業訓練，並將在13日撥交給服勤單位，前往內政部社會役公益大使團服役，於南投中興新村駐點。而許光漢當兵後一舉一動備受關注，根據《CTWANT》報導，許光漢6日晚間7點就被拍到現身大安區一家雞尾酒酒吧，低調和親友聚餐。只見聚會來賓除了男星王庭勻、章廣辰外，還有長輩、小朋友進到餐廳，疑為許光漢親友團。等人員差不多到齊後，餐廳也連忙放下一半鐵門，禁止其他不相關的客人進入，可見當天應是包場活動，相當注重隱私。當日晚間一行人吃吃喝喝一直到11點左右，大部分親友都陸續離場，只剩許光漢、王庭勻及章廣辰還沒現身。他們疑似發現有媒體跟拍，和經紀人使出調虎離山之計，分散狗仔注意力後脫身，因此許光漢確切離開時間不得而知。但根據國軍官兵強化離營教育宣教卡規定，一般軍紀要求嚴禁涉足舞廳、酒吧（酒廊）、酒家及有女陪侍之卡拉OK餐廳、KTV、色情理髮廳、茶室、咖啡廳與賭博性電玩等不法及易肇生危安事件之場所。許光漢當天雖然只是參加親友包場的私人聚會，但場地仍是酒吧，似乎有違紀嫌疑。據《三立新聞網》報導，成功嶺訓管中心今日也針對許光漢的舉動做出回應，表示許光漢當晚是和親友聚餐，該酒吧性質比較類似餐廳，非不良場所，因此認定許光漢未違反相關規定。