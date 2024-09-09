台鐵「崇德=和仁」今提早搶通　花東北上新自強號開放站票

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受到午後對流雲系發展旺盛影響，花蓮山區昨（8）日午後降下暴雨，造成崇德=和仁間東正線k56+950，因公路土石泥流漫延溢流影響雙線中斷，台鐵今（9）日表示，崇德=和仁路段已提早於6時恢復通車。台鐵公司昨下午發布土石泥流預警，13時53分接獲花蓮工務段通報，崇德=和仁間東正線k56+950因公路土石泥流漫延溢流影響，自13:54起和仁崇德間東正線實施預警性封鎖。今早台鐵表示，崇德=和仁間軌道、電車線及號誌設備經搶修及試運轉測試正常，原定8時通車，提早於6時恢復通車。自今日203次普悠瑪(花蓮05:45開)起恢復東正線單線雙向運行。台鐵指出，本路段將持續加強修整及路線監控，期間列車通過該處所一律降速30km/h慢行，以確保安全。今日24時前，花東北上新自強號(EMU3000型)全面開放站票，惟旅客仍需購買當次車車票乘車。台鐵也宣布，因受和仁=崇德間路線中斷影響，旅客可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；另乘車票經中斷區間於路線恢復通車前辦理退票，亦免收手續費。