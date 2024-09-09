花蓮大雨釀溪水暴漲！吉普車遭沖走1死1失蹤　同行19人凌晨獲救

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花蓮山區昨（8）日下午突然下起大雨，導致1部吉普車從萬榮鄉二子山產業道路準備渡溪時意外翻覆，車上2人也因此被溪水沖走，另外，現場還傳出有7車、19人受困於沙洲，警消獲報後已派出大批人手前往救援，昨天晚間救難人員找到林姓吉普車駕駛的遺體，至於跟他同車的2歲男童則仍處於失蹤中，稍早花蓮消防局指出，今（9）日凌晨受困的19人已平安脫困，將繼續派員搜索失蹤男童。據了解，林男等人昨天共駕駛8車到二子山遊玩，但傍晚準備離開時，溪水卻因大雨暴漲，林男見狀遂決定駕駛吉普車渡溪，不料過程中意外翻覆，造成林男及2歲兒子當場連人帶車被沖走。警消獲報後，第一時間派員前往現場，由於目前天色昏暗、河水又湍急，因此救難人員決定先請受困沙洲的7車、19人在原地安置，待水退後再實施救援；稍早最新消息指出，警消已於今天凌晨使用怪手開挖河床，將溪水改道後協助受困人員撤離；另外，林男遺體也在昨天深夜尋獲，目前正全力搜索失蹤的2歲男童中。