美國僑胞期許「更上層樓」　蔣萬安：僑胞愛國心始終不變

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台北市長蔣萬安率團訪美，美東時間8日出席美東華人學術聯誼會演講。他會後受訪時，被問到怎麼看待這次僑胞熱情迎接，積極表達對蔣萬安「更上層樓」的期許？蔣萬安則回應，非常感謝僑胞朋友的任情，還有人遠從芝加哥到紐約來，令人感動，「僑胞朋友愛國的這份心始終不變」。台北市長蔣萬安訪美行8日出席美東華人學術聯誼會，並以「AI驅動智慧台北」為題進行演講，並當場宣布台北市已訂定「人工智慧作業指引」，讓市府各局處能夠有規範、放膽運用AI科技，不用瞎子摸象。他會後受訪時被問到，僑胞熱情迎接款待，更期許蔣萬安「更上層樓」？蔣則表示，非常感謝僑胞的熱情，他後來才得知還有人特別遠從芝加哥來到紐約參加活動，令人感動。「僑胞朋友愛國的這份心始終不變」，僑胞隻身打拼、堅忍不拔，真的非常感謝。至於有僑胞反應，台北大巨蛋國慶晚會只開放2萬人，擔憂搶不到江蕙復出秀的票？蔣萬安則表示，「當然我們希望大巨蛋舉行非體育賽事活動的人次能逐步漸增，這樣子會比較符合民眾期待。」至於索票方式，則正由觀傳局等相關單位研擬中，一旦確定就會盡快公布，也歡迎僑胞返台歡慶國家重要時刻。而疏散計畫部分先前也都有模擬認證，將依照自治條例進行審查，相信不會有問題。蔣萬安預計9日與波士頓議會進行交流、市政參訪，晚間則是訪美行重頭戲之一、將在哈佛大學公開演講。