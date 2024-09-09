助花蓮旅客疏運！華信航空加開台中-花蓮往返航班

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受到午後對流雲系發展旺盛影響，花蓮山區昨（8）日午後降下暴雨，造成崇德=和仁間東正線k56+950，因公路土石泥流漫延溢流影響雙線中斷，蘇花公路也有部分路段封閉。華信航空宣布，今（9）日加開往返台中-花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求。昨日花蓮豪大雨，造成鐵公路均中斷，許多旅客滯留花蓮，今上午台鐵崇德=和仁路段已提早於6時恢復通車，為協助疏運往返花蓮的旅客，華信航空也規劃於今日加開往返台中-花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求。華信航空9月9日增開台中-花蓮加班機，航班資訊如下：台中-花蓮 AE731班次起飛時間17:45 抵達時間18:45花蓮-台中 AE732班次起飛時間19:25 抵達時間20:25歡迎有搭機往返花蓮需求的民眾多加利用，請透過華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網：www.mandarin-airlines.com 或手機APP訂位購票。