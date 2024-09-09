王陽明甩娘砲失言風波！《角頭》癱瘓逢甲夜市　人潮大爆滿畫面曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明（右）開心掌鏡自拍，說自己像個大男孩。（圖／王陽明Threads）

▲《角頭-大橋頭》在逢甲夜市掃街宣傳，現場人山人海擠得水洩不通。（圖／王陽明Threads）

▲《角頭-大橋頭》在上月16日正式上映後，短短8天全台票房就破億，是今年國片票房冠軍。（圖／記者陳明中攝）

王陽明日前因為拒絕和女粉絲比愛心手勢，說「我不比娘砲的動作」引發爭議，帶有歧視的言論受到外界抨擊。不過他的心情似乎沒有受到太大影響，昨（8）日他和電影《角頭-大橋頭》其他主演演員前往台中掃街宣傳，在Threads開心PO出影片，直呼：「謝謝台中的朋友們。」在上月上映的《角頭-大橋頭》票房持續飆升，王陽明、王識賢、高捷昨晚現身逢甲夜市，直接引發交通癱瘓。在王陽明PO出的影片中可以看到整條街擠得水洩不通，王陽明還分享了兩段掌鏡自拍影片，三位演員激動地對著鏡頭吼叫，背後跟著滿滿的人潮。王陽明配文寫下：「謝謝台中的朋友們，有感受到你們的台中愛，你們不覺得我和王識賢像大男孩一樣嗎？兩個人一直瘋狂叫」，並配上一個笑哭的表情，他還透露今天會前往嘉義，表示非常期待。底下粉絲也分享了許多和王陽明開心互動的影片，人氣相當驚人。《角頭－大橋頭》是《角頭》系列電影的第4部作品，也是2021年《角頭—浪流連》的續集兼前傳。故事背景回到整個《角頭》宇宙恩怨尚未爆發的的起點。講述王陽明飾演Michael，帶著土狗幫做起賣藥生意，一心想拿下其他派系勢力，火藥味一觸即發。電影在上月16日正式上映後，短短8天全台票房就破億，是今年國片票房冠軍，刷新了《角頭》系列電影最快破億的紀錄，目前也還在持續累積中。