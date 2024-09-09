白委讚柯文哲台灣曼德拉、示現菩薩　黃國昌：跟支持者交流很正常

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民眾黨昨晚舉行小草集會，立委陳昭姿在台上說柯文哲是「示現菩薩」、吳春城則將柯譽為「台灣曼德拉」，在網路引發熱議。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（9）日強調，這段時間立委們都各有感觸，與支持者做交流溝通，「都是很正常的事情」。黃國昌今赴中廣上媒體人王淺秋的節目，他事後接受媒體聯訪時，被問到白委晚會金句連發，包括「台灣曼德拉」、「示現菩薩」等形容柯文哲的方式，引發熱烈討論。黃國昌回應，「我覺得每個委員在自己面對現在狀況的時候，心裡面有一些感觸、感想跟我們的支持者做交流溝通，都是很正常的事情。」而柯妻陳佩琪指丈夫在家被搜索時1小時沒開門，是因為在浴室大號兼洗澡，被綠委王定宇酸柯文哲是「台灣慢的拉」。黃國昌則不屑表示，「我覺得王定宇委員做一種不入流的評論，真的沒有什麼回應的必要；就像回應王定宇的事情，我也不會說他王八千。」另有記者追問，會不會透過律師向柯文哲確認，媒體爆料的「小沈1500」是指時間還是其他資訊？黃國昌則勃然大怒，以不可置信的口吻強調：「怎麼會去做這樣的事？這是犯法的事情耶！」黃國昌指出，「這屬於偵查當中的事項，怎麼可以透過律師跟當事人有任何意見交換，陷律師於洩密的風險、陷柯主席於不義。」