iPhone 16來了！蘋果發表會哪裡看「直播連結」在這裡　9新品登場

iPhone 16終於要來了！今年主題為「It’s Glowtime，閃耀時刻」，稍晚在台灣時間9月10日凌晨1點蘋果發表會即將登場，實體活動依舊選在蘋果總部美國加州庫比蒂諾 Apple Park 園區內的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行，同步有預錄影片線上直播，想要流暢的觀看蘋果發表會，首選蘋果自家官網，流暢度最高且支援多種字幕，另有Apple YouTube官方頻道、Apple TV等可以第一時間收看。這次預計除了會有 iPhone 16系列之外，外傳Apple Watch、AirPod 耳機都會新品加入。
👉蘋果發表會收看連結1：首推蘋果自家官網（連結請點）
蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，可惜繁體中文依舊還沒有上線。
👉蘋果發表會收看連結2：Apple 官方YouTube （連結請點）
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。
👉蘋果發表會收看連結3：Apple TV 平台
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。
🟡發表會可以期待什麼？3大產品線9項新產品
▪︎iPhone 16手機4款手機
眾所矚目的焦點會放在iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 四款手機，載入A18系列晶片後，將成蘋果為最強的AI手機。
▪︎Apple Watch手錶3款後續機
傳聞一口氣更新 3 大系列的錶款，包含Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 3 以及 Apple Watch SE 3。
▪︎AirPods 4耳機 2款同步亮相
AirPods 4有可能會有高階版和一般版本，高階版可能會將Pro 系列的主動降噪下放，一般本則用來取代AirPods 3或是AirPods 2。
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蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，可惜繁體中文依舊還沒有上線。
👉蘋果發表會收看連結2：Apple 官方YouTube （連結請點）
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。
👉蘋果發表會收看連結3：Apple TV 平台
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。
🟡發表會可以期待什麼？3大產品線9項新產品
▪︎iPhone 16手機4款手機
眾所矚目的焦點會放在iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 四款手機，載入A18系列晶片後，將成蘋果為最強的AI手機。
▪︎Apple Watch手錶3款後續機
傳聞一口氣更新 3 大系列的錶款，包含Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 3 以及 Apple Watch SE 3。
▪︎AirPods 4耳機 2款同步亮相
AirPods 4有可能會有高階版和一般版本，高階版可能會將Pro 系列的主動降噪下放，一般本則用來取代AirPods 3或是AirPods 2。
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