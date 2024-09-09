「全民表妹」李雅英開金嗓！超萌奶音甜唱〈心花開〉　粉絲全融化

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▲李雅英首次嘗試台語演出，超甜嗓音讓粉絲聽完後全身酥麻，現場歡呼聲不斷。（圖／yue_yue_0831 IG）

▲李雅英身穿婚紗仙氣飄飄，蓬蓬裙與低胸的設計，令粉絲暴動狂喊：「想娶！」（圖／李雅英IG）

富邦悍將韓籍啦啦隊成員李雅英，憑藉精緻臉蛋和甜美笑容，擄獲大批台灣粉絲的心，有「全民表妹」之稱。日前李雅英受邀浪LIVE平台年度頒獎典禮，罕見開金口演唱苦練已久的台語歌〈心花開〉，超甜奶音讓粉絲聽完後全身酥麻直呼：「雅英唱歌真好聽好甜！」李雅英6日出席2024年「浪LIVE」年度頒獎典禮，與師妹海莉演唱台語歌曲〈心花開〉，這也是她首次嘗試台語演出。畫面中李雅英看起來有些害羞，隨著音樂左右搖擺，氣氛相當歡樂。而當她一開口，超甜聲線瞬間讓現場粉絲驚呼連連，直呼：「雅英唱歌真好聽好甜喔」、「沒想到雅英台語也能朗朗上口，好厲害喔」、「雅英真的好用心。」而師妹海莉超標準的台語發音也獲得滿堂喝采。此外，李雅英更在活動中秀出她的婚紗處女秀，她穿著華麗的白色婚紗，深V設計露出傲人上圍，一頭浪漫長捲髮披肩而下，宛如仙女下凡，整個人美到發光，令粉絲看了直呼：「婆爆」、「太仙了吧！」