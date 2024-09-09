陳佩琪曝柯文哲遭搜索拒開門真正原因　前幕僚酸：不信大便1小時

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民眾黨昨日號召小草上街力挺民眾黨主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪上台講話時還稱，檢調在他家門口等一小時，其實柯文哲是在「洗澡上大號」。前幕僚、政治評論員吳靜怡酸「《台灣慢的拉啟示錄 》義無反顧挺柯文哲在大便！」她認為，民眾黨儼然為了柯文哲已經走向去社會化、脈絡化的論述，最後，就剩下一群堅定相信柯文哲在大便的支持者。「總之，我比較相信檢調單位，我不信柯文哲大便一小時。」對於檢調在柯宅等了柯文哲一小時，吳靜怡說，民眾黨剛開始的說法是「在睡覺」，而昨天陳佩琪的說法是「在大便」，無論如何，民眾黨、陳佩琪的說法，多次都被自己反反覆覆給擊敗了，沒有誠信度的極端手法就是把不支持柯文哲的人一律拉黑，逼得中間選民離開了。吳靜怡指出，昨天算是民眾黨卯足一切的全國動員，即便如大會報告的兩萬人，柯文哲全台灣支持者如果只剩這些，之後整個民眾黨選舉還能選嗎？從政治路線的投機到財團掛鉤，已經從政治議題跨到社會議題，從政論到大街小巷的議論紛紛，民眾黨再也不是跟以前一樣了，靠著柯文哲當發話器就有用，當所有訴求只剩下「政治迫害、司法不公」的時候，民眾黨已經放棄跟社會理性溝通的能力。吳靜怡批，民眾黨儼然為了柯文哲已經走向去社會化、脈絡化的論述，最後，就剩下一群堅定相信柯文哲在大便的支持者。「總之，我比較相信檢調單位，我不信柯文哲大便一小時。」