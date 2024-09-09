新歡勝舊愛？Curry見K湯與Lively談笑做出厭惡表情　球迷：吃醋了

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金州勇士隊和Klay Thompson在這個休賽季友好分手，不過K湯和老隊友依舊有聯繫，也仍然保持著情誼。今（9）日在WNBA賽場上，Thompson和Dereck Lively II出席看球，Stephen Curry從兩人身邊穿過，還做出一個厭惡的神情，三人有趣的交流畫面，讓人莞爾一笑。「浪花兄弟」周日出席了在巴克萊中心舉行的WNBA拉斯維加斯王牌隊與紐約自由人隊的比賽，兩人在比賽中的座位距離較遠，因此一開始並沒有太多交流。之後Thompson在場邊與Lively交談，Curry走到他們兩人中間，之後他看著Lively、對他們做出一個厭惡的手勢，Thompson也開始和老隊友對話，三人之間發出歡笑聲。WNBA官方分享了此次交流的影片，下面球迷也開始懷念浪花兄弟，紛紛表示：「笑死我了，我們已經開始想念Steph和Klay了」、「Curry需要一些時間習慣」、「Stephanie吃醋了」。Thompson在今年夏天選擇離開金州勇士隊，並與達拉斯獨行俠簽了一份3年總價5000萬美元的合約，下賽季與Luka Doncic和Kyrie Irving聯手。這位全明星後衛將於2月13日在美航中心首次對陣勇士隊。