柯文哲不提抗告？黃國昌：知道也不能說、尊重柯文哲決斷

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，針對柯文哲是否會提出抗告，立委黃國昌今（9）日表示，柯文哲很清楚賴清德政府不會放過他，所以早就做好準備，但抗告的可能性他只能說「沒辦法評論」，就算知道也不能說，因為這完全是柯文哲的個人決斷，大家都應該尊重。柯文哲遭收押在台北看守所，民眾黨秘書長周榆修證實今天是律見日。而外界關注柯文哲是否將提出抗告，民眾黨中央緊急應變小組召集人、立委黃國昌今天在中廣《千秋萬事》節目中表示，因為這完全是柯文哲的個人決斷，大家都該尊重。主持人王淺秋追問是不是不提抗告了？黃國昌則回應沒辦法評論。不過，黃國昌強調，柯文哲跟他一起去花蓮參加國民黨團總召傅崐萁母親的告別式時，跟他說了很多事，柯文哲深知賴清德政府不會放過他，對於接下來會發生的事情都了然於胸，「心裡早就做好準備」。黃國昌說，他即使知道也不能說，因為這是柯文哲個人決定，但他相信，柯文哲會在適當時機公布。