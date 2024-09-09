上萬小草擠滿濟南路力挺柯文哲！游盈隆「刮目相看」揭根本之計

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，民眾黨昨（8日）晚間號召小草集結立院群賢樓外濟南路力挺柯文哲，現場湧入約2萬名小草。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆深夜在臉書表示，這場活動聲勢不弱，顯示小草還不願就此散去，令人刮目相看，但他也認為，根本之計，還是未來法庭上的強力反擊、自我澄清與說服。游盈隆說，民眾黨號召群眾在立法院旁集會聲援，人數破萬，聲勢不弱，顯示小草還不願就此散去，令人刮目相看。但相較之下，柯文哲律師團遲遲未提抗告，是否有難言之隱？這無形中大大減弱了「司法不公，政治破害」的指控與訴求。至於柯案是否牽涉政治迫害？游盈隆認為，截至目前為止，社會大眾感受不深，尚未形成那種氛圍，除非柯文哲未來在法庭答辯時提出驚天動地的陳述，而民眾黨強力出擊，提高抗爭層次、政治化柯案，來回應院檢及社會質疑。對於民眾黨號召小草上街，游盈隆分析說，「這是下猛藥１」民眾黨試圖力挽狂瀾，短期內或可避免士氣全面崩盤，但根本之計還是未來法庭上的強力反擊、自我澄清與說服。