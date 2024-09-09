颱風「貝碧佳、葡萄桑」恐生成！雙颱接力時間點曝　中秋節危險了

進入9月後，西北太平洋的熱帶系統發展旺盛，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，近期菲律賓東南方外海有機會連續出現「熱帶性低氣壓」，甚至生成為今年13號颱風「貝碧佳」、第14號颱風「葡萄桑」，後續發展及移動趨勢要特別關注，有可能導致中秋節前後天氣受到影響。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西北太平洋目前是一個大型低壓帶，「裡面有好幾個熱帶擾動、雲團正在發展」，其中94Ｗ預計明（10）日抵達台灣北方，北部、宜蘭位於迎風面關係，全天可能不定時短暫雨，中南部則以午後雷陣雨為主，另一個擾動95Ｗ位於關島東南方，未來幾天有逐漸發展的趨勢，但因整合不易，是否成為颱風仍有待觀察，路徑大致朝台灣北方機率較高。
賈新興則說明，明天菲律賓東南方外海，就會有熱帶性低氣壓發展趨勢，且有機會在週三（9/11）發展為「貝碧佳颱風」；後續在週五至週六（9/13至9/14），菲律賓東南方外海又會出現熱帶性低氣壓，並有機會在週日（9/15）發展為「葡萄桑颱風」，需留意後續發展及移動趨勢。
近期天氣部分，今（9）日大台北、東北部「局部短暫陣雨」，花東有「零星短暫陣雨」，其它各地「午後雷陣雨」，中南部午後留意大雨；賈新興表示，明天新竹以北及宜蘭有「局部短暫陣雨」，午後西半部、宜花有「局部短暫雷陣雨」，週三新竹以北沿海有「零星短暫陣雨」，午後北部山區及新竹以南有「局部短暫陣雨」。
週四（9/12）宜花東有「局部陣雨」，午後新竹以南及宜花東有「局部短暫雷陣雨」，週五（9/13）午後，苗栗以南及宜花東有「零星短暫陣雨」，週六嘉義以南沿海及花東沿海有「局部短暫雨」，午後桃園以南、宜花東有「局部短暫雷陣雨」。賈新興特別提醒，中秋節前後，台灣有機會受颱風外圍環流影響，詳細天氣狀況需持續觀察。
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賈新興則說明，明天菲律賓東南方外海，就會有熱帶性低氣壓發展趨勢，且有機會在週三（9/11）發展為「貝碧佳颱風」；後續在週五至週六（9/13至9/14），菲律賓東南方外海又會出現熱帶性低氣壓，並有機會在週日（9/15）發展為「葡萄桑颱風」，需留意後續發展及移動趨勢。
近期天氣部分，今（9）日大台北、東北部「局部短暫陣雨」，花東有「零星短暫陣雨」，其它各地「午後雷陣雨」，中南部午後留意大雨；賈新興表示，明天新竹以北及宜蘭有「局部短暫陣雨」，午後西半部、宜花有「局部短暫雷陣雨」，週三新竹以北沿海有「零星短暫陣雨」，午後北部山區及新竹以南有「局部短暫陣雨」。
週四（9/12）宜花東有「局部陣雨」，午後新竹以南及宜花東有「局部短暫雷陣雨」，週五（9/13）午後，苗栗以南及宜花東有「零星短暫陣雨」，週六嘉義以南沿海及花東沿海有「局部短暫雨」，午後桃園以南、宜花東有「局部短暫雷陣雨」。賈新興特別提醒，中秋節前後，台灣有機會受颱風外圍環流影響，詳細天氣狀況需持續觀察。