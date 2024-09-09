太平產業園區供不應求　地方建議第二公墓遷葬開發

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隨著地方快速發展，台中市太平、大里交界處的「太平第二公墓」，攸關地方民眾生活品質，地方人士建議開闢為太平產業園區第二期基地，市議員李天生近日邀請市府相關機關及地方人士研商，不過各方意見不一，未來第二公墓要如何開發利用，還要進一步努力。李天生指出，太平第二公墓規劃長達40多年，目前雜草叢生，地方希望進行遷葬開發，由於太平產業園區供不應求，不少廠商無法進駐，有建議將第二公墓開發為太平產業園區第二期基地，提供業者投資設廠，增加就業機會，不過問題牽扯複雜，未來第二公墓要如何開發利用，將聽取各界的聲音，繼續努力促成。太平區長億里長林泳鰡反映，第二公墓環境髒亂，照明不足，經常發生犯罪及緃火事件，該公墓鄰近太平永義段社會住宅，影響臨近居民生活品質，此公墓交集範圍有太平區太平里、長億里、永成里及大里區新仁里、立仁里，住戶高達6萬多人，如果辦理墳墓遷葬並開發為產業園區，可帶動當地發展，由「蛋白區」變為「蛋黃區」。太平里長林龍洲強調，太平、大里地區為「黑手窟」，中小企業數量眾多，建議將第二公墓開闢為太平產業園區第二期基地，採用「只租不賣」及「小坪數廠房」政策，鼓勵年輕人承租創業，第二公墓計有殯葬、乙公、住宅、綠地及道路等5類用地，目前地方希望提前進行遷葬作業，以利早日著手開發。大里區新仁里長洪家裕指出，太平第二公墓和大里新仁里只相隔一條馬路，不過環境卻是天壤之別，未來如果能夠開發為產業園區、商業區或各種公共設施，都會受到大里十九甲地區民眾歡迎。不過市府都發局認為，大里、太平地區發展快速，第二公墓是難得僅存的公有土地，應該好好規劃運用，只是面積不大，加上鄰近的大里夏田產業園區佔地高達200公頃，因此並不主張第二公墓開發為產業園區，建議考慮開闢為商業區、產創園區、運動中心、托嬰中心等更好類別，以因應未來發展需求。生命禮儀管理處說，第二公墓約有2,600門墳墓，該公墓已於106年9月1日禁葬，依規定公墓墓基使用年限為10年，該公墓迄今尚未達到使用年限；都發局反映，目前太平都市計劃通盤檢討作業正在進行中，建議提出人民陳情案，爭取將第二公墓變更為工業用地；水利局說明，在第二公墓內規劃有太平水資源中心預定地，不過要等新光水資源中心汙水處理達一定數量後，才會著手推動。