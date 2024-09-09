台電拒專家學者考察核四　王鴻薇開轟「核三就給參觀」：心虛！

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國民黨立委翁曉玲、賴士葆今（9）日將前往核四廠考察，並欲帶清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與，不過，台電堅持，除了立委與立法院公費助理外，其他專家顧問不得隨行。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，之前立委去參訪核三廠時，也有帶外部的學者專家，「充分的顯示台電自己打臉自己，而且自己心虛而已。」王鴻薇指出，翁曉玲和賴士葆今天去參觀核四場，邀請了學者專家李敏和葉宗洸，卻受到台電的拒絕，台電還搬出國際規定，說如果有立委和助理以外的人士去核電廠的話，違反國際的相關保安規定。王鴻薇續指，可是台電立刻被打臉，因為事實上在之前立委去參訪核三廠時，也有帶外部的學者專家，當時台電就沒有問題，「請問一下台電為什麼自己也有雙標？初一十五一樣嗎？難道核三廠就不需要遵守相關的保安規定？」王鴻薇直言，說穿了也只是台電自己心虛，擔心向李敏和葉宗洸這樣的核電專家看了核四場之後，會發現核四場事實上沒有永遠不重啟的情況，那麼台電如此的拒人於外，只是充分的顯示台電自己打臉自己，而且自己心虛而已。