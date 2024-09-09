張惠妹傳跨年嗨翻大巨蛋！陳鎮川鬆口吐最新進度：等待好消息

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▲張惠妹是否有機會接棒周杰倫登上台北大巨蛋，讓外界相當期待。（圖／聲動娛樂提供）

華語天后張惠妹7日起一連2天在中國上海舉辦「ASMeiR」max世界巡迴演唱會，這次演唱會以大型戶外演唱會形式舉辦，再度回到張惠妹最熟悉的表演模式。而最讓人好奇的就是，她今年底是否會接力天王周杰倫，帶著這套巡演到台北大巨蛋演出？對此，經紀人陳鎮川表示，他們很想在大巨蛋開唱，「我們等房東的好消息。」希望大家再給他們一點時間努力。台北大巨蛋去年12月落成後，因為消防安檢問題，遲遲無法舉辦演唱會，即使如此，但仍有許多天王天后爭先搶著在這個新場地開唱，包括周杰倫、張惠妹、五月天、林俊傑等。終於在今年8月傳出好消息，負責大巨蛋消防計畫的消安基金會已經通過審核，確定未來可開演唱會。消息曝光後，目前也確定10月5日將在該處舉辦國慶晚會，且封麥9年的台語歌后江蕙將在此次晚會上復出，而此次除了江蕙之外，還有許多重量級卡司江登台飆唱，包塊黃妃及「小胖」林育羣；周杰倫也已經確定將在12月上旬在大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會。不過這讓人好奇，先前一直傳出將在今年跨年登上大巨蛋開唱的張惠妹，是否也有機會跟上這一波一起宣布好消息？對此，陳鎮川透露，大巨蛋落成之後，他們就一直很想唱，「我們等房東的好消息」，也說「請再多給我們幾天時間努力，希望能再有進一步消息。」張惠妹有望睽違2年再度回到台北開唱，粉絲也可以再次一睹天后風采。