BTS金泰亨空降粉絲聊天室竟被無視！他委屈PO自拍：不陪我玩嗎？

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▲V驚喜現身卻沒有粉絲回應，讓他忍不住問：「不陪我玩嗎？」（圖／孤獨房）

▲BTS成員V去年底低調入伍，之前他曾說過在軍中已胖了10公斤。（圖／V IG）

▲BTS將在明年全員退伍，結束兩年半的軍白期。（圖／BTS X）

韓國團體防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）在去年底低調入伍，他在軍中適應良好，曾自爆當兵後增重了10公斤，昨（8）日他驚喜空降粉絲們的聊天群組「孤獨房」，除了親自報平安以外，也PO出了珍貴的自拍照讓粉絲們一解思念之情。有趣的是，V驚喜現身後卻沒有粉絲回應，讓他忍不住納悶地問：「不陪我玩嗎？」聊天室「孤獨房」，是在KAKAOTALK軟體中，由粉絲間私下建立以明星命名的聊天室，只要知道密碼就可以加入，於是有些藝人會偷偷潛入觀察粉絲們言行，也有些人會PO出照片表明身分，進而和粉絲互動。V以本名金泰亨加入後，先是問大家「過得好嗎？」並說因為另一個聊天室的密碼太難，所以就進這個聊天室了，然而由於大家不知道他真的是V本人，粉絲們都沒什麼反應，讓他忍不住再傳：「哦？」、「不陪我玩嗎？」接著PO出一張私下穿著軍服的自拍照揭露近況，最後他表示已經到了晚點名的時間，下次還會再來玩！BTS成員在2022年底開始陸續開始服兵役，其中V和RM在去年底同時入伍，新訓結束之後他加入首都防衛司令部特殊任務隊，也就是外界俗稱的「軍事警察」，被粉絲大讚連在軍中都表現得很好，而他的退伍時間預計會在明年6月。1995年生的V，其實今年才是最後的入伍期限，然而為了縮短整個團體的軍白期，希望BTS能盡快以完整體與粉絲們見面，團體中年紀較小的V、柾國，都決定提前入伍，因此明年粉絲們就能結束漫長的等待，迎來全員退伍回歸的日子。