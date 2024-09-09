「程序正義是基本人權」　李彥秀示警：人人都可能是明天的柯文哲

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為了捍衛民眾黨主席柯文哲清白，昨（9）日晚間民眾黨召集支持者到立院前聚集，高喊「司法不公」口號。對此，國民黨李彥秀今（9）日直言，「今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲」，而國民黨立委徐巧芯寫信聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑更親臨現場支持，捍衛偵查不公開及基本人權，這些都應該是民主法治國家的核心價值。柯文哲因涉京華城案遭收押，民眾黨號稱2萬「小草」到場，全場高呼「賴清德放人」、「柯P回來」等口號。其中，藍營友軍馬英九基金會執行長蕭旭岑站台聲援、國民黨立委徐巧芯也寫信鼓勵小草，民眾黨立委吳春城更直言，柯文哲曾說要做台灣的曼德拉，準備好長期抗戰，關多久都沒關係，「阿北做鬼也要把你（賴清德）拉下台」。對此，李彥秀指出，柯文哲疑似涉及京華城案，是社會矚目的重大案件，民眾關心的不僅是最後判決的結果，更是司法的程序正義。但是，我們看到廉檢從搜索、逮捕、聲押到羈押的過程，偵查程序早已激起法學界與實務界的許多討論，廉檢甚至不斷透過特定媒體放話，嚴重違反「偵察不公開」的原則，事後還用「不予證實」給大眾影射與想像的空間。李彥秀認為，「程序正義，是基本人權，沒有政黨與顏色之分，」今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲，昨天民眾黨在立院前的集會活動，訴求的不僅是司法的公平正義，更是民眾黨站穩腳步凝聚內部向心的重要關鍵。李彥秀提及，徐巧芯昨天以過來人身分，寫信聲援民眾黨和小草，批評偵查過程亂公開放話；蕭旭岑到場力挺，捍衛偵查不公開及基本人權，這些都應該是民主法治國家的核心價值，也是未來我們在立法院會會爭取的以及主張。