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摩羯颱風強襲海南！網紅餐廳設施全毀　五星級飯店連LOGO都吹不見

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲摩羯颱風襲擊海南島，被譽為海口最美餐廳的「星空之境」半球形外牆被吹毀。（圖／翻攝自網路）
▲摩羯颱風襲擊海南島，被譽為海口最美餐廳的「星空之境」半球形外牆被吹毀。（圖／翻攝自網路）
今年第11號颱風「摩羯」6日登陸中國海南島，登陸時中心附近最大風力達17級，強風豪雨重創當地，對當地建築造成嚴重破壞。其中位於海口的一間臨海網紅餐廳「星空之境」，在摩羯颱風的肆虐之下，半球形的玻璃外牆全被吹毀，另有一間五星級飯店的外牆磁磚也嚴重剝落，企業標誌亦掉落無處可尋。

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綜合媒體報導，位於海口海邊的網美餐廳「星空之境」，以360度無敵海景及晚上的璀璨燈光聞名，更因此被譽為海口最美網紅餐廳，吸引不少遊客前往打卡。據評論網站顯示，該餐廳人均消費超200元，有的套餐標註為「270度沿海城市夜景」、「全海景星空屋」等。

但在摩羯颱風於6日下午從海南文昌市登陸後，「星空之境」的半球型玻璃外牆被吹破，餐廳內設施被湧入的雨水、海水淹沒，水淹痕跡清晰可見，地面也有明顯損的情況。

該餐廳工作人員向紅星新聞表示，餐廳的玻璃、膜結構、音響、海邊棧道等，在6日晚間均受損，不考慮營業額，預計損失也達千萬元人民幣，事發時已停業，沒有人員傷亡，「恢復營業大概要兩個月，重建一部分、恢復一部分。」目前，由於餐廳所在園區內有樹木倒塌，道路受阻，仍在等待搶修。

▲五星級連鎖飯店的外牆磁磚也被吹毀、嚴重剝落。（圖／翻攝自網路）
▲五星級連鎖飯店的外牆磁磚也被吹毀、嚴重剝落。（圖／翻攝自網路）
除網紅餐廳外，海口多家高檔飯店也都出現嚴重毀損，海口麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）的外牆被磁磚被吹毀、嚴重剝落，就連原本的企業標誌也被吹得無跡可尋。

據彭湃新聞指出，截至7日15時，摩羯颱風在當地造成4死95傷，海口損失約263億人民幣（約台幣1188億元）。海南省防災減災救災委員會辦公室副主任番紹立說，摩羯是繼2014年的「威馬遜」後，登陸該國的最強颱風，破壞力非常大。

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