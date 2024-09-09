教育部數位人文跨域人才智慧領航計畫　獲選者最高補助560萬元

教育部為了因應數位時代，鼓勵公私立大學院校即日起可申請《數位人文跨域人才智慧領航計畫》，人文社會領域師生跨域合作須以科技或數據分析培養「在地文化」、「智慧生活」、「數位人文相關創新應用」等核心價值的課程，通過審查者將獲最高補助400萬元，如若申請典範特色項目通過者，可再加碼160萬元。
教育部表示，因應數位時代培育跨域數位人文人才、提升素養底蘊，《數位人文跨域人才智慧領航計畫》要求申請單位設計涵蓋「經典闡述」、「演繹創作」、「在地文化」、「社會平權」、「智慧生活」、「醫療保健」、「環境永續」、「數位人文相關創新應用」等核心價值的多元課程，透過跨域教師團隊共同規劃運用科技或數據分析工具，促進學生全面發展不同領域。
教育部指出，《數位人文跨域人才智慧領航計畫》8月已在北、中、南各有舉辦一場徵件培力工作坊，須由至少5門以上課程組成課群，內容包含人文跨域結合科技，例如學生可以在課堂學習如何運用數據分析工具研究地方文化，或使用數位多媒體技術進行藝術創作，都將引導學生進行專題研究與實作甚至商品化，提升跨領域與跨界合作能力與創新思維。
此外，教育部說明，師生透過執行《數位人文跨域人才智慧領航計畫》集結教學與學習成果，也可提供多方教育工作者寶貴的資源給予其他學校和機構參考，另將鼓勵教師發表論文，各項作業均是期盼提升教育資源的可用性與能見度，歡迎大專院校師生即日起至9月20日中午12時前在數位人文
計畫網站完成申請與遞交應備文件，執行期程2025年2月1日至2027年1月31日，每案通過審查者將獲最高補助400萬元，如若申請典範特色項目通過者，額外加碼160萬元。
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教育部指出，《數位人文跨域人才智慧領航計畫》8月已在北、中、南各有舉辦一場徵件培力工作坊，須由至少5門以上課程組成課群，內容包含人文跨域結合科技，例如學生可以在課堂學習如何運用數據分析工具研究地方文化，或使用數位多媒體技術進行藝術創作，都將引導學生進行專題研究與實作甚至商品化，提升跨領域與跨界合作能力與創新思維。
此外，教育部說明，師生透過執行《數位人文跨域人才智慧領航計畫》集結教學與學習成果，也可提供多方教育工作者寶貴的資源給予其他學校和機構參考，另將鼓勵教師發表論文，各項作業均是期盼提升教育資源的可用性與能見度，歡迎大專院校師生即日起至9月20日中午12時前在數位人文