沒有蜜月期！上任後首遇鐵公路中斷　交通部長陳世凱急奔花蓮勘災

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花蓮昨（8）日降下豪雨，導致鐵、公路中斷，新任交通部長陳世凱上任未滿一週，就急奔花蓮勘災，更到土石流淹蓋處幫台鐵同仁打氣，據悉，陳世凱結束回台北，搭的已是超過午夜12時的末班車。花蓮昨日下午因為強降雨，造成崇德至和仁區段鐵公路阻斷，陳世凱隨即自台中前往台鐵應變中心，經聽取相關單位因應措施及災害搶救後，指示在搶修復建工程尚未完成前，啟動鐵公路疏運計畫，並要求民航局協調增開加班機、航港局就海運備援預先進行整備。陳世凱也旋即搭下午5點40分的自強號至羅東轉區間列車到和仁車站，再經公路接駁，晚間9時30分許抵達蘇花公路災點與搶修同仁致謝及打氣，陳世凱還有要求同仁務必在確保安全全力搶通。接著陳世凱再至和仁車站搭工程列車，至土石流淹蓋處，再次與搶修同仁致謝及打氣，並強調工作時的自身安全。回程途中，陳世凱請台鐵協調，往南迴自強號能銜接高鐵左營最後一班列車。最後他搭末班的自強號返回台北，已是今（9）日零時40分。