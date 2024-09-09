中職戰報Week23／中華隊暌違17年再奪亞青冠軍　完美中卻有不完美

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▲ 宋晟睿感受到了總教練的用意，把握機會發揮其速度的特色，從此上場機會大增。（圖／兄弟提供）

▲味全龍上周戰績4勝1敗，與中信兄弟同為單周戰績最佳球隊，連2周味全龍都繳出4勝1敗的戰績，近10場戰績8勝2敗，下半季戰績也衝上第2名。（圖／中職提供）

▲台灣U18代表隊終於再次在亞洲青棒錦標賽奪下冠軍。昨天靠著終結者林鉑濬4.1局好投，封鎖日本隊攻勢，搭配旅美小將柯敬賢，坐鎮中心打線，帶有打點的長打與高飛犧牲打掩護下，台灣6比1擊敗日本，奪得隊史的第3冠。（圖／大會提供）

中華職棒上周賽程，中信兄弟與味全龍都拿下4勝1敗，雙雙並列單周最佳戰績，也讓目前下半季戰況、全年戰績排名，仍無法判斷出到底是哪3隊能打進季後賽，甚至是哪支球隊能取得直接晉級台灣大賽的局面。也因此本周龍象的正面對決，若能有其中1隊橫掃對手，或許就能讓態勢變得更加明朗。U18亞青賽，台灣暌違17年奪冠，近期台灣青棒水準提高，不僅國際賽戰績不錯，也提供職棒許多優異人才，但在奪冠過程的調度模式，卻仍有許多可討論的空間。中信兄弟在下半季中，靠著外野手宋晟睿的竄起，成為打線的起爆劑。宋晟睿原本今年在一軍都是擔任代跑、代守的角色，但從8月中開始，總教練平野恵一給了他先發機會，並表示「這天就是睿睿決勝負的一天」。宋晟睿感受到了總教練的用意，把握機會發揮其速度的特色，從此上場機會大增。上周宋晟睿大放異彩，打擊率5成、10支安打；固定擔任開路先鋒，不僅安打率高，還能透過速度發揮破壞力，單周4次盜壘成功，遙遙領先其他球員，並配合中心棒次的串連，單周跑回7分，各項數據都是單周第1。今年季初中信兄弟一度為了開路先鋒的人選感到苦惱，現在卻多了位效率極高的可用之兵。從2020年新人選秀會第2輪被中信兄弟指名開始，宋晟睿就是許多人所期待的外野手。優異的運動能力、精準的飛球判斷與球速可破150公里的傳球臂力，就像是年輕的林哲瑄一樣。但宋晟睿的打擊能力比起守備技術則稍嫌粗糙，需要花時間去累積經驗值；可是優異的身體機能，卻又讓一軍教練團忍不住將他提前拉上，成為一軍的代跑、代守角色球員，因此也讓宋晟睿在打擊經驗的累積速度減緩。綜觀宋晟睿從2021至23年的二軍打擊成績，看得出來選球能力、擊球確實率，透過比賽累積而逐漸提升，長打能力也隨著力量的增強而逐漸成長。本季獲得穩定的出賽機會後，宋晟睿的出棒越來越果斷，整個揮擊機制比起過去更加簡潔且有力，對於不善攻擊的外角位置都能夠放掉，多去追擊紅中偏高的進壘點。這樣的攻擊策略下，宋晟睿面對直球與滑球的成績不錯，四縫線直球打擊率超過4成、二縫線直球也能超過打擊率3成；滑球跟變速球的打擊率也都分別有2成94、3成33的打擊率，代表不容易被變化球吊中。若宋晟睿能持續輸出好成績，也提供中信兄弟另一種陣容思考的想法，目前大多宋晟睿、岳政華都是同場出賽，雖然2人速度快、防守範圍大，但岳政華本季出賽數較多，體能負擔也比較大。宋晟睿維持好表現的話，等於有岳政華的輪休空間，甚至也能在面對左投時，排出全右打的外野陣容，安排針對性的先發打序。味全龍上周戰績4勝1敗，與中信兄弟同為單周戰績最佳球隊，連2周味全龍都繳出4勝1敗的戰績，近10場戰績8勝2敗，下半季戰績也衝上第2名。雖然距離榜首的中信兄弟還有4場勝差，但味全龍調回來的攻擊狀態，搭配原本就不錯的投手戰力，仍讓中信兄弟的榜首位置並不穩定。上周味全龍能取得優異戰績是靠牛棚投手群撐場。勝利方程式的陳冠偉與銳歐，表現依舊沈穩，9月6日面對樂天桃猿之戰，其他牛棚投手也努力控場。郭郁政僅先發1.1局失4分退場，但接替的羅華韋、林子昱、張景淯、吳君奕，全都無失分。7至9局，再由銳歐、陳冠偉收尾，也讓味全龍克服2比4落後，最終8比4逆轉獲勝。不過對味全龍來說，要打進季後賽似乎只能靠下半季奪冠一途。全年戰績距離樂天桃猿有5.5場勝差，用勝差來相比，下半季冠軍的差距稍微近一點。本土王牌徐若熙，今年教練團又有設定局數控管，總教練葉君璋表示大概只剩2場先發出賽，都會影響到味全龍在接下來19場的賽程戰況。本周味全龍的賽事，將是能否衝擊下半季冠軍的關鍵。明、後天2場天母主場之後，周六、周日與下周一，將與中信兄弟直接3連戰對決。目前中信兄弟在整個先發輪值，開始操作洋將登板極大化，德保拉上周已投1休4，可能在這周用4洋投出賽，反觀味全在鋼龍上周下二軍之後，如何安排先發輪值，或是再用鐵牛棚車輪戰撐場面，都是味全龍能否勝出的決勝因子。繼2007年之後，台灣U18代表隊終於再次在亞洲青棒錦標賽奪下冠軍。昨天靠著終結者林鉑濬4.1局好投，封鎖日本隊攻勢，搭配旅美小將柯敬賢，坐鎮中心打線，帶有打點的長打與高飛犧牲打掩護下，台灣6比1擊敗日本，奪得隊史的第3冠。本屆亞青賽台日韓3國戰力相當，3隊互咬，且比數都為1：0，但台灣與日本靠著較佳的對戰優質率，取得冠軍賽門票，而韓國只能奪季軍。不過許多場邊球探都認為，以本屆的參賽球員整體戰力來說，台灣與韓國的球員資質較為優異，不論投手素質、打者力量，都優於日本球員，可是日本球員的穩定性，仍具備一定水準。去年U18世界盃，台灣在冠軍戰1：2不敵日本，也讓許多連2年參賽的球員，抱持著一定要打敗日本的決心。除了林鉑濬、柯敬賢之外，同樣連2年參賽的曾偉喆、黃天賜、陽念希等人，昨天在冠軍戰中都有不錯的表現，展現不想再輸的鬥志。最終台灣雖然歡喜奪冠，比賽過程中卻仍有許多值得討論的地方。包括亞青賽強度不如世青賽，在強隊只有台日韓3國的背景下，需要硬拼的比賽，只有預賽1戰、Super Round 1戰與最後1天賽事，投手調度應該會更有空間，可是最終調度邏輯，明顯只信任陳睦衡、林鉑濬2名投手，讓投球數過度集中。雖然青棒投手習慣在短期比賽密集投球，陳睦衡中3日先發、林鉑濬中3日中繼，再休1日後援，都不是過往沒見過的調度模式，然而在台灣青棒投手實力平均值已提升的狀態下，每個球速都有破150公里的水準，調度應該要更信任其他投手群才是。在討論台灣成棒國際賽成績為何不如其他強權時，U18亞青賽的奪冠，反而應該要省思，是不是我們把三級棒球的成績看得太重了？青春熱血或許是一時，但選手生涯與未來的國際舞台，也許才是更該一拼的考驗。