張惠妹開唱體感溫度飆40度！當場被熱瘋「衣服濕透」　台上狂瞪人

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▲這次舞台上體感溫度飆破40度，張惠妹在台上被熱瘋。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹這次「ASMeiR」max演唱會全新升級，成本提升2.5倍。（圖／翻攝自網路）

天后張惠妹（阿妹）7日起一連2天在中國上海舉辦「ASMeiR」max世界巡迴演唱會，這次演唱會以大型戶外演唱會形式舉辦，2場吸引16萬人朝聖。不過張惠妹難得回歸戶外舞台，讓人好奇大型戶外演唱會辦起來是否有難度？對此，經紀人陳鎮川透露，因為演唱會這2天上海都很熱，所以阿妹唱到全身都是汗，衣服全是濕的，汗還會滴到眼睛裡面。本來他們想說在台上裝冷氣會好一點，沒想到弄巧成拙，因為不只有冷風吹出，還有冷氣排出來的熱風在台上循環，反正變得更熱，陳鎮川笑說「她（張惠妹）一直在瞪我們。」陳鎮川透露，張惠妹3日就已經抵達上海，並在6日進行總彩排，當時她在台上唱歌，直說「沒有很熱欸」。沒想到實際演出，因為台上舞台燈光照射，加上換成表演服，且裝上冷氣後弄巧成拙，讓她在台上唱到大噴汗，衣服幾乎都濕透了，導致7日的安可表演，張惠妹最後只能穿著準備要回飯店的便服上場，因為已經沒有衣服可以更換了。而這次「ASMeiR」max世界巡迴演唱會，和先前「ASMR」巡迴演唱會是否有不同？陳鎮川表示，雖然演唱會結構一樣，但他們做了很大的變動，以上海來說，歌單換了大約5成，且因為歌曲Rundown提前被留出去，阿妹也提議說可以調整，至少要換個順序，希望帶給歌迷更多新意。此外，這次硬體上也做出變化，成本增加了至少2.5倍以上，另外「升級版樂手全帶，多達30多人」；張惠妹的表演服也同樣求新求變，不是原本的服裝，這次衣服幾乎全部都換掉，非常大手筆製作這次的演唱會。陳鎮川指出，這次「ASMeiR」max世界巡迴演唱會最大的亮點是，「比較像是張惠妹原汁原味的演唱會，很野很狂」，因為以往在室內都比較小巧精緻，讓她整個人無法揮灑開來。距離張惠妹上一張專輯《偷故事的人》已經過了將近7年，很多歌迷都很期待可以聽到她的新歌，紛紛敲碗她的新專輯。但陳鎮川表示，雖然從疫情前就一直在收歌，也聽了很多demo，不過目前的歌曲都沒有讓張惠妹有心動的感覺，所以一直沒有選到歌曲，目前新專輯還沒有進度，歌迷可能需要再等等。