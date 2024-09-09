富邦悍將14日邀請林郁婷到新莊球場開球！要為球隊加持目標奪冠

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▲富邦悍將開幕戰就已經邀請過「台灣拳后」林郁婷到場開球。（圖／富邦悍將提供）

林郁婷來了！富邦悍將「寵愛天使」主題日9月14、15日登場，專屬Fubon Angels的主題日，歡迎各位男孩和女孩們一同來到球場同樂，寵愛天使更要寵愛台灣的驕傲，還記得上半季悍將穿上「繽紛浪漫粉」主題球衣，在5月11日、12日浪漫事務所主題日拿下二連勝嗎？悍將在「寵愛天使」主題日將再度穿上這套繽紛浪漫粉加上藍色系點綴結合的主題球衣，秀出你最粉的裝扮，與悍將及Fubon Angels同行，再讓我們一起浪漫出擊。每一個台灣英雄都值得我們寵愛，「金牌拳后」林郁婷8月在巴黎奧運面對許多難關，就如同拳擊路上歷經的許多困難和挑戰，但林郁婷沒有被擊倒，強悍出擊拿下巴黎奧運拳擊女子羽量級金牌，向世界證明台灣女孩的堅毅力量，「寵愛天使」場邊除了拍照區外，還有精彩闖關活動等你來參加，包括「敲敲妳心門、闖進妳心扉、女神不一樣、大聲說愛你」共4個關卡，只要憑闖關卡完成2關就能獲得IJEALOUS靚兔防曬隔離乳一瓶及抽獎機會一次，有機會獲得天使影像毛巾衣、天使影像票卡夾、天使影像貼紙等只送不賣的專屬贈品，數量有限送完為止。場邊還有甜蜜好味道烘培甜點「POSTRE波絲甜手作烘焙坊」、美式三明治「TOASTY TOAST」， 讓你不只嘴甜心更甜！更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。