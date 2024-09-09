賽車狂熱來襲　來趟台中賽車主題小旅行

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台中將於9月28日舉辦台灣首次「Red Bull Showrun Taichung」國際賽車展演活動，讓民眾近距離感受國際冠軍賽車的速度與激情。市府觀旅局推薦賽車迷來台中時，不妨規劃賽車主題小旅行，搭台灣好行888豐后線，從豐原轉運中心輕鬆前往麗寶國際賽車場，沿線可經廟東夜市、東后豐鐵馬道、后里馬場等豐富景點，享受一場充滿在地美食及體驗樂趣的主題旅程。觀旅局長陳美秀表示，台中的交通旅遊服務完善，觀光路網綿密，為提升賽車迷的旅遊體驗，市府串聯台灣好行及台中觀光公車路線沿途約150個合作店家，憑9月28日國際賽車展演票根，在明年6月前可享住宿、景點、餐廳、購物等豐富的特約優惠，例如在台灣好行888豐后線的「月眉糖廠」站下車步行至鄰近的松鶴農產品酒莊，可免費兌換后里在地黑后葡萄果汁，或是在「東豐/后豐鐵馬道」站享8折租車優惠，騎著自行車感受乘風快感及沿途綠意美景。陳美秀說，賽車迷搭乘台灣好行888豐后線，可從豐原轉運中心直達「麗寶國際賽車場」站或「麗寶樂園」站下車，享受渡假區從飯店、賽車場、樂園、OUTLET MALL購物等一站式的滿足。為慶祝「Red Bull Showrun Taichung」國際盛事，市府也邀請麗寶樂園推出限時優惠活動，凡於今年9月27日及9月30日至10月4日6天期間，憑國際賽車展演票根，即可享卡丁車體驗優惠，原價800元的SODI卡丁單人座優惠平日600元，假日650元；原價1200元的CRG卡丁雙人座優惠平日900元，假日950元，要讓賽車迷們能夠親身感受高速賽道上的速度與挑戰樂趣。觀旅局補充，搭乘台灣好行「888豐后線」的遊客，還可享受沿線景點的遊覽體驗，例如前往月眉觀光糖廠，探索百年製糖工藝，搭乘小火車、品嚐古早味冰棒，體驗懷舊風情；或在媽祖廟站下車，前往廟東夜市，品嚐排骨麵、清蒸蝦仁肉圓、鳳梨冰與蚵仔煎等在地美食；音樂愛好者也可前往張連昌薩克斯風博物館，參與薩克斯風試吹與音樂盒DIY等活動，了解台灣薩克斯風製作工藝與歷史；喜愛自然景觀的旅客，中社花市則提供絢爛的花海景色，讓遊客徜徉於自然美景中，為賽車之旅增添一絲浪漫。