凌晨打電話「自首」！高雄新人闖輕軌拍婚紗挨轟　最高將罰7500元

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄輕軌美術館站的「龍貓隧道」，因吸睛的外觀吸引不少民眾前去拍照，不料昨（8）日上午卻傳出有一對新人帶著攝影團隊闖進軌道拍婚紗，且還不顧輕軌司機對其鳴按喇叭，直至拍完照後才離開，對此，高雄市捷運警察隊今（9）日表示，該對新人已於凌晨來電致歉，後續將依大眾運輸捷運法開罰。據了解，昨天有民眾行經美術館站時，突然發現一對新人闖入軌道區拍攝婚紗，雖輕軌列車司機員見狀立刻鳴按喇叭提醒，但一群人仍不願挪動位置，執意要拍完照後才願意離開；事後民眾將影片上傳社群媒體，隨即引起熱議，不少網友也留下「整車人都在等你們」、「不要當笨蛋！輕軌都來了還不閃」、「想冥婚就說！不要出來妨害交通」等批評言論。凌晨0時許一名楊姓男子打電話到捷警隊表示，自己就是闖入輕軌拍照的新人之一，因為在網路看到新聞報導，所以打電話來向警方「自首」，對於相關行為深感抱歉；對此，警方則指出，目前已連繫楊姓男子到案說明，後續將依違反大眾捷運法開單舉發，最高可處7千5百元罰鍰。