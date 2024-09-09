火星人布魯諾演唱會為什麼不能帶瓶蓋？內行人解答：比較不會受傷

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▲宇珊如願聽到火星人布魯諾（Bruno Mars）的Live演出，激動地當場掉淚。（圖／宇珊IG）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）闊別6年三度來台舉辦巡迴演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

美國流行樂天王火星人布魯諾（Bruno Mars）昨（8）日最後一天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，前女團「Popu Lady」成員宇珊（劉宇珊）錯過偶像6年前的演唱會，這次終於快閃港都12小時圓夢，不過進場安檢時，才得知可以攜帶水瓶進場，但是不能帶瓶蓋，對此，宇珊提出疑問，有網友解惑，原來跟觀眾會向舞台丟擲寶特瓶有關。宇珊在粉專分享朝聖布魯諾演唱會的Reels，透露2018年因為參加大陸綜藝節目《創造101》，忍痛割愛已經搶到的第一排門票，此次巡演其實沒有搶到票，沒想到，幾天前看到朋友於IG限時動態的釋票訊息，她二話不說立刻買下，「說什麼也一定要去看！是我唯一的神Bruno Mars耶（淚）！」然而，宇珊表示，演唱會隔天和老公都還有行程，於是決定快閃高雄，聽到男神現場演唱而落淚的她，情緒激動，「這是我目前看過最好看的演唱會...殺到高雄當天再搭客運夜車回台北也值得，謝謝老公二話不說的一起追星，跟你擁有這麼棒的回憶超級開心！」此外，宇珊對於一項安檢規定有點好奇，「為什麼不能帶瓶蓋？」有知情的網友回覆：「在脆上看到有人解答，因為國外有過其他演唱會觀眾往台上丟寶特瓶的情形，如果瓶蓋拿掉，在丟的過程中，液體會流失，比較不會受傷。」她回應：「原來如此～但一直拿著水超麻煩的，建議大家可以自備水壺。」