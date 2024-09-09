結束29年凍漲？台鐵董事會明日討論票價調漲方案　最快明年初實施

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已有29年沒有變動的台鐵票價，在台鐵改制前，專家學者多次呼籲台鐵票價應回歸合理機制，今（2024）年完成公司化後，台鐵積極研議相關方案，並預計明（10）日討論票價調漲，原則上以短程漲幅最多、長程漲幅最小，以降低對旅客的影響。台鐵票價依照計算公式，可按投資報酬率3%到5%計算，由於票價已長達29年未調整，為避免調幅過大，台鐵營運單位建議採用投資報酬率3%計算平均漲幅，再以遞遠遞減方式計算不同距離漲幅。若以區間車基本費率每人每公里1.46元（含稅）、3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率為1.98元，平均調幅落在35.6％。原則上以短途漲幅最多、長途漲幅最小調整。若以台北到高雄來計算，自強號票價843元，若漲幅35.6%，調漲後的價格超過千元，與台北到高雄的高鐵票價1490元的價差縮小到200元到300元內，但耗費的時間，台鐵比高鐵多出2倍，恐怕會影響到民眾搭乘意願。台鐵表示，目前短途通勤旅客使用TPASS比率高，票價調漲較無影響，中長途漲幅相對較低，但仍要維持競爭力，對旅客影響也要降到最低。不過，短、中、長途的票價調幅分配，則將在明日在董事會報告，交由董事會討論。通過的票價調漲案，會再送給交通部費率審議委員會審查，屆時仍有可能修正，最後拍板則是由行政院核定。希望能在9月底前呈報行政院，最快可在明年初實施。