范瑋琪張韶涵搶資源！演藝圈5對撕鬧翻閨密　友誼的小船說翻就翻

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▲張韶涵（左）和范瑋琪（右）隔空互罵，火藥味十足。（圖／翻攝自臉書）

▲小甜甜（左）、謝忻閨密情決裂。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲邱偲琹（左）、陳天仁（右）現在已經沒有聯絡。（圖／翻攝自臉書）

▲吳卓源（右）和昔日閨密陳芳語（左）感情破裂。（圖／陳芳語、吳卓源IG）

▲楊丞琳（左）、許瑋甯（右）過去曾是華岡5人幫。（圖／翻攝自臉書）

演藝圈有許多閨密撕破臉，為了寵物，為了感情的都有，過去那些快樂出遊，親密合影全都已經成為過去，和解更是遙遙無期，《NOWnews今日新聞》為讀者整理出5對原本是好朋友，最後卻分道揚鑣的閨密，其中同經紀公司的范瑋琪、張韶涵曾合唱閨密經典歌曲〈如果的事〉，之後卻因搶資源鬧翻，最受矚目。范瑋琪和張韶涵2005合唱《如果的事》，當時搶攻KTV各大排行榜，也是許多閨密合唱首選，MV最後兩人依偎在一起，深情望向鏡頭，無論畫面或是歌聲都是美到不行，但事實上，兩人當時同為福茂旗下藝人，互相擔任彼此的演唱會嘉賓、合唱對象。但就在2008年張韶涵被母親爆棄養與吸毒產生合約糾紛時，范瑋琪以「別人的合約糾紛與我何干」切割張韶涵，更在助理生日時發文表示，「前幾年辛苦了，因為一些有苦難言的事情受了極大委屈。」加上該助理曾在節目上說比較喜歡帶范瑋琪，讓外界猜測兩人有搶資源的問題。2018年張韶涵參加《歌手2018》再次走紅，對於范瑋琪的指控，張韶涵以「黑白狗」回應，當時就連范瑋琪的老公黑人陳建州都跳出來，希望兩人能見面說開，但張韶涵也不是省油的燈，直接說不需要見面。小甜甜和謝忻過去曾是好友，但因為一些原因漸漸沒了聯絡，本以為是因為謝忻和阿翔的不倫風波，但去年小甜甜和前夫宋晉賢為了狗的事情開戰，卻扯出案外案，小甜甜控訴謝忻過去幫她照顧狗，因為沒開冷氣讓狗熱死，讓謝忻相當不滿，還爆粗口「他X的，她真的生病了。」更直言，「這鍋我不背。」6年前謝忻曾在節目中談到，跟小甜甜很常吵架，有次小甜甜不滿謝忻的發文，還向臉書檢舉，結果害她被停權，但當時兩人很快就合好，如今友誼的小船真的翻船，令人不勝唏噓。「象迷娘」陳天仁和去年以《模仿犯》入圍金鐘最佳女配角的邱偲琹曾是閨密，陳天仁過去和演員周孝安有過一段婚姻，育有1女，日前她與舊愛饒舌歌手Spark皇毅撕破臉，在節目上爆料「小6歲」前男友外貌普通，還被對方爸媽懷疑是來騙財產的，皇毅看了火大發文反駁，並反控陳天仁劈腿，陳天仁隨後也發出聲明致歉。由於皇毅和邱偲琹男友郭方儒是好友，邱偲琹選擇站隊皇毅，在限時動態中連發幾篇文看似都在暗酸陳天仁，「善良是一種行為的表現」、「不難過是假的，更多的是感慨吧！這是最後一次做發言了，希望有天你回首，你會真的知道自己做了什麼樣的選擇」。陳芳語和吳卓源過去姐妹情深，還一起合唱，吳卓源開演唱會時，陳芳語還送花，甚至到場助陣，但當時就有傳言兩人因公司資源分配問題鬧矛盾，只是當時吳卓源都沒有正面回應。就在吳卓源被拍到和已經有女友的朱軒洋在公園熱吻後，陳芳語意有所指PO文，「其實一直都很想要開podcast，但是，這樣太危險，我會飛太遠」、「其實這些事已經很久了…你知道一直被壓迫是什麼感覺嗎？你知道被同一個人欺負卻沒人相信會幫你是什麼感覺嗎？你知道這個人一直被保護的感覺是什麼嗎？」由於發文時間點敏感，讓人猜想就是在講前閨密吳卓源。許瑋甯和楊丞琳過去和已逝男星小鬼黃鴻升以及另外兩位圈外好友組成「華岡五人幫」，每次聚會都會PO出合照，只是小鬼在2020年驟世，5人幫剩下4個人，許瑋甯在2021年和邱澤結婚，結果有網友發現，楊丞琳默默退追許瑋甯的IG帳號，也鮮少再PO出5人幫聚會的合照。楊丞琳和許瑋甯曾合作電影《紅衣小女孩2》，當時楊丞琳到香港宣傳，有記者問她有沒有因為和許瑋甯合作而變成好友，她傻眼回，「我們是18年的同學了欸，你應該要多看一點報導。」對於閨密情是否變調引來外界猜想，許瑋甯出席記者會時也曾被問到此事，她表示，「私下朋友的事情，不需要跟大家報備。」當時楊丞琳正在參加《歌手2024》，第2集就被淘汰，許瑋甯也大方替楊丞琳說話，「她不管做演員、歌手，一直都很努力，大家還是多看她努力的部分吧。」眾所皆知，邱澤曾是楊丞琳舊愛，兩人當年分手不歡而散，但楊丞琳對私事一直都很低調，並未正面回應過此事，而她與許瑋甯的友誼到底怎麼了，其實仍讓外界霧裡看花，不過她們都各自在專業領域上發光發熱。