見柯P遭羈押！陳水扁稱PTSD復發　嘆「心事誰人會知」

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此前總統陳水扁昨日貼出與柯合影，並寫道「同是天涯淪落人」被認為是力挺柯引發惹議，對此陳水扁今（9）日表示，因合照有些人大作文章，為什麼除了政治還是政治？並提到自己沒看過京華城的卷證，不能也不會去做無論審判的幫兇，也感嘆看到柯文哲同為天涯淪落人，自己的創傷後壓力症候群PTSD復發，時不時心悸喘不過氣，「心事誰人會知，痛苦吞滿腹！」陳水扁首先提及昨日貼出與柯文哲合影，並寫道「同是天涯淪落人」，卻讓有些人大作文章，想像力太豐富了，不滿稱為什麼除了政治還是政治？自己在這個鬼地方生病了第一個主張應成立民間醫療小組，並擔任召集人的人是柯文哲。陳水扁回憶，當年沒幾個醫師敢站出來，辯護律師更是一位難求，有人辦了一半就解除委任去投靠當權派，而也因自己罹患了腦神經退化症，在保外就醫期間，柯市府文獻館搶先為了他出版第一本回憶錄《堅持》。而最近勤練書法的他，也特別寫下「堅持」感謝他，無關政治也不涉司法。陳水扁說，自己沒看過京華城的卷證，更不是承辦該案的律師或院檢司法官，不能也不會去做輿論審判的幫兇，回憶過去曾擔任鄭南榕的辯護律師，沒想到當事人與律師，雙雙關進看守所，同為天涯淪落人。陳水扁表示，如今看到柯文哲，與他照顧過的自己，進到熟悉的禁見牢房，再回想到當年女兒被媒體霸凌，從台北堵到紐約，連小孩都被學校家長拉布條拒絕入學，讓他不禁創傷後壓力症候群PTSD再度復發，三不五時心悸甚至喘不過氣，嘆「心事誰人會知，痛苦吞滿腹！」