張惠妹上海開唱「一出場就被嚇到」！對歌迷撂狠話：跟你們拚了

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▲張惠妹一登場，就被歌迷宏亮的尖叫聲嚇到。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹「ASMeiR」max演唱會上海站，2天共吸引16萬歌迷到現場狂歡。（圖／翻攝自網路）

天后張惠妹本月7日、8日第6度站上上海體育場的舞台，舉辦「ASMeiR」max世界巡迴演唱會，這場360度環繞沉浸式的戶外旗艦升級版最強派對，收穫16萬人的掌聲和歡呼聲，她昨（8）日一出場隨即帶來〈血腥愛情故事〉，磅礡氣勢一出場，像是女帝降臨，台下歌迷無不大聲歡呼。接著她再帶來多首經典情歌〈我恨我愛你〉、〈剪愛〉等，更可以聽到台下8萬人大合唱。歌迷反應讓張惠妹非常感動，直說「開場就這麼嗨，太美了」、「門一打開，我就嚇到了，這個聲音太瘋狂了！」接著也說，不會保留任何體力，「我跟你們拚了！」張惠妹8日開場就帶來〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷地想你〉、〈愛什麼稀罕〉、〈站在高崗上〉、〈開門見山〉等多首嗨歌，台下歌迷瞬間熱血沸騰，拿著螢光棒不斷狂揮、歡呼。張惠妹感動表示，「開場就這麼嗨，你們聲音大到我要把耳機摘下來聽，太美了，天啊！你們總是會讓我嚇一跳，門一打開我就嚇到了，這個聲音太瘋狂了。」張惠妹也說，連續2場演唱會要唱超過70首歌，但她第一天沒有保留任何體力，回到飯店整個人都是軟的。沒想到第2天一到現場，聽到歌迷的尖叫聲，「完全又有體力了，瘋狂的你們全部是我的充電寶！」粉絲聽到張惠妹的甜蜜情話，也紛紛在台下狂喊「張惠妹我愛你！」她也回喊「我也愛你」，還說拿下耳機之後，不斷聽到歌迷的呼喊，會讓她一直想要聽大家的聲音，也必須要緩和情緒，「每一場都要控制住我的情感，我怕我一激動就哭或笑，就唱不下去」，但她接著也喊，「我不會保留體力，就跟你們拚了！」不過即使到最後，張惠妹連唱〈傲嬌〉、〈Bad Boy〉、〈Yes or No〉、〈渴了〉、〈三天三夜〉等多首嗨歌，想要耗盡歌迷體力，全場仍嗨到最高點，不願意放過天后，張惠妹忍不住笑說，「你們都不會累嗎？我會」，但隨後還是安可演出，先是破天荒坐上鼓手席，大顯身手秀了一手好鼓藝，更加入鼓手來個「四手聯打」秀，讓8萬粉絲尖叫不已，最後在全場大合唱〈如果你也聽說〉中畫下句點。恰巧的是，7日的演唱會是她生涯中第400場演唱會，阿妹聽聞消息後也非常開心，更謝謝粉絲們多年來不離不棄的支持。