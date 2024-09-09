雪隧火燒車一直爆炸！後方駕駛慌：該往後跑嗎　正確逃命步驟必學

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▲國5雪山隧道北向火燒車，消防人員立刻到場滅火、救援。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲雪山隧道真的車禍、火燒車等意外，配有非常多避難應對設施。（圖／翻攝高速公路局）

國五雪隧北上17.8公里外側車道，昨（8）日下午發生小客車火燒車事故，濃煙短時間布滿隧道，高公局坪林行控緊急封閉南北雙向車道，消防隊獲報到場滅火，所幸無人受傷，下午4點多開放通行，對此新北市消防局也點出，遭遇「雪隧火燒車」，駕駛必須留意的6大重點。昨日雪隧火燒車當下，由於長隧道導致環境相當高溫，且車流回堵相當長，許多駕駛忍不住下車觀看、走動，目擊事故的後方車主在社群拋問「求解現在火燒車還一直在爆，我該往後跑嗎？」網友也紛紛給予意見，「要往反方向跑到有逃生門的地方」、「控制不住就要趕緊棄守，反方向逃生」、「棄車、鑰匙要留在車上」、「絕對要逃跑，但自身財產很重要，當下真的很難說離開就離開」。新北市消防局則透過臉書粉專「新北消防發爾麵」宣導，一旦在雪山隧道內遭遇火災事件時，應注意6點事項。1、行駛隧道內，見到前方發生火災，車輛應，讓出通道以利救災車輛進入。2、立即停車熄火，所有人員下車。3、下車時帶走貴重物品，以便救災人員移置車輛。4、透過路邊緊急電話、行動電話通報相關單位，或按下消防栓箱上的「火警通報按鈕」。5、視狀況允許時，利用消防栓箱設備協助進行滅火及協助人命救助。6、大客車駕駛需開啟車門及安全門，順序引導乘客下車往逆車行方向逃生。雖然幾10萬、幾百萬的車對民眾的財產價值相當重要，不過在極度危險的環境中，國道警方也呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，避免火燒車危及人身安全，如果在國道時遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，務，並立即撥打110或1968，等待警方或相關單位協助。若提到隧道火燒車事故，1999年歐洲的「白朗峰隧道事件」可說是全球最知名的案例，一輛滿載麵粉和牛油的比利時卡車，在白朗峰隧道發生火燒車事件，由於白朗峰隧採「單孔雙向」設計，隧道內溫度一度升高到攝氏1000度，法國、義大利、瑞士3國花了3天才撲滅火勢，導致39人罹難。而雪山隧道比白朗峰隧道還長，當初設計時也有參考這場悲劇，因此採「雙孔雙向」設計，雪山隧道「人行連絡隧道」每350公尺就有一處，共28處，「車行連絡隧道」每1400公尺就有一處，共8處，「緊急停車彎配合車行連絡隧道」設置，每1400公尺有一處，雙向共16處。此外，雪隧二條主線中間下方有一條導坑，提供救援車輛駛入，內徑4.8公尺，與所有人行、車行連絡隧道以樓梯相連接，當人行、車行連絡隧道在緊急狀況時，駕駛人可直接推門進入等待救援，連絡隧道內具氣密及正壓，可防止主線空氣進入，用路人可依指示進入對向車道或導坑。