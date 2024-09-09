澎湖五星級飯店傳溺水！9歲男童無呼吸心跳　轉送高雄今晨仍不治

花蓮渡溪出意外！吉普車遭洪水沖走　今尋獲2歲童遺體、父子雙亡

記者陳苾暐/綜合報導

▲林姓男子駕駛吉普車渡溪時翻覆，導致林男及2歲幼子身亡。（圖／翻攝畫面）
▲林姓男子駕駛吉普車渡溪時翻覆，導致林男及2歲幼子身亡。（圖／翻攝畫面）
花蓮山區昨（8）日下午突然下起大雨，導致1部吉普車從萬榮鄉二子山產業道路準備渡溪時意外翻覆，車上2人也因此被溪水沖走，繼昨（8）日深夜尋獲林姓吉普車駕駛（31歲）的遺體後，今（9）日上午再傳出找到林男的2歲兒子，其身體受困水門柵欄、已明顯死亡。

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據了解，林男等21人昨天共駕駛8車到二子山遊玩，但傍晚準備離開時，溪水卻因大雨暴漲，林男見狀遂決定駕駛吉普車渡溪，不料過程中意外翻覆，造成林男及2歲兒子當場連人帶車被沖走。

▲林男等19人昨天去花蓮遊玩時遇到溪水暴漲，導致1死、1失蹤、19人受困，今天凌晨警消已順利將19人救出。（圖／翻攝畫面）
▲林男等19人昨天去花蓮遊玩時遇到溪水暴漲，導致２死、19人受困，今天凌晨警消已順利將19人救出。（圖／翻攝畫面）
警消獲報後，第一時間派員前往現場，由於目前天色昏暗、河水又湍急，因此救難人員決定先請受困沙洲的7車、19人在原地安置，待水退後再實施救援；凌晨警消趁著水勢漸緩使用怪手開挖河床，將溪水改道後協助受困人員撤離；另外，最新消息指出，失蹤的2歲男童已於上午尋獲，詳細事發原因還有待進一步釐清。

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