高鐵國慶疏運「加開91班列車」　9/11凌晨零時起開放購票

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雖然今（2024）年國慶假日（10/10）落在週間沒有連假，但不少民眾可能會自行請假規劃出遊行程，為因應旅客需求，高鐵今（9）日宣布國慶疏運期間加開91班次列車，包含北上45班、南下46班，預計提供1048班次，9/11凌晨0點起開放購票。高鐵於10/9到10/14間規劃為期6天的國慶疏運，加開91班次列車，總計6天提供1048班次的旅運服務，其中，10/9南下的1337、1269車次，10月11日南下的1269車次，以及10月13日北上的1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11至12節車作為自由座車廂。此外，該6車次抵達端點站時間會超過凌晨零時，旅客需留意到站後的交通接駁，以確保行程順暢。高鐵提醒，國慶疏運期間各車次均配置2到8節不等的自由座車廂，搭乘自由座的旅客到站後，需留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議車站內開啟手機藍芽使用APP，即可購買當日自該站出發的自由座車票。對號座旅客需預先訂位，並提早完成取票，到戰後可以直接進站搭車。此外，高鐵表示，國慶疏運期間，將維持提供大學生優惠及早鳥優惠，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案，及開放「團體票11到20人線上訂位」，但TGo會員月月Go有禮、指定車次團體及校外教學等專案則暫不適用。