aespa創女團紀錄「奪TMA年度大獎」！全開麥嗨唱〈Supernova〉

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲aespa成員寧寧（左起）、Karina、Winter、Giselle各個能歌善舞，今年也有來台灣舉行專場演唱會。（圖／iME TW）

南韓人氣女團aespa今年5月發行第一張正規專輯《Armageddon》，首波主打歌〈Supernova〉洗腦的旋律和動感的舞蹈在亞洲掀起風暴，讓aespa熱度持續攀升。昨（8）日在日本大阪舉行的「The Fact Music Awards」（簡稱TMA）也將年度大獎（大賞）頒給aespa，讓aespa成為該獎項創辦以來，第一個拿下大獎的女團，現場粉絲見狀也感動歡呼；aespa當天更帶來全開麥安可曲，歌唱實力備受讚賞。9月7、8一連兩天在日本大阪巨蛋舉行的「2024 The Fact Music Awards」頒獎典禮，得獎清單出爐，aespa斬獲3個獎項，包含最重要的年度大獎及年度藝人、聽眾選擇獎，收穫滿滿讓團員們領獎時也笑開懷。TMA為韓國媒體The Fact及應用程式Fan N Star聯合舉行的K-POP頒獎典禮。自2019年第一次舉辦以來，今年已經進行到第7屆頒獎。前面5屆大獎都由男團防彈少年團（BTS）拿下，第6屆大獎則頒給男團Seventeen，因此aespa是TMA創辦以來，第一個拿下大獎的女子團體，實屬難得，也再度驗證aespa的魅力銳不可當。aespa成員上台領獎時也激動感謝粉絲們的支持，表示能夠拿獎、獲得肯定她們非常感激，隊長Karina更叛逆的說，自己要背著公司跟大家分享新歌〈Whiplash〉，「是一首像〈Supernova〉一樣有趣且充滿新鮮感的歌曲」，希望大家好好期待，她們也會繼續努力，不辜負粉絲。安可曲演唱環節，aespa也全開麥唱跳〈Supernova〉，嗨爆全場。