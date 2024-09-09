預言柯文哲2下場！黃暐瀚：無罪直取2028、有罪民眾黨一起滅亡

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖京華城案，遭羈押禁見，民眾黨8日號召小草上街力挺柯文哲、抗議司法不公。資深媒體人黃暐瀚今（9）日表示，全黨挺一人，顯然民眾黨直接綁定黨主席柯文哲，沒有「登出機制」，結果將是「一損俱損，一榮俱榮」，未來若全身而退，柯文哲將聲勢大旺，甚至直取2028，反之，若被判定犯罪，那跟柯文哲綁死的民眾黨也將一起「滅亡」。對於小草上街挺柯文哲，黃暐瀚認為，黨主席被收押，民眾黨支持者上街聲援，期待阿北早日回家，合情合理；只是，支持者說「相信阿北的清白」可以，說「綠色恐怖、司法迫害」就給人不相信檢調、不尊重司法的感覺；至於直接要求總統「放人」，那就更是退回極權時代，誤以為總統是皇帝，可以指揮錦衣衛，可以判生死。全黨挺一人，一人即全黨！顯然柯文哲就等於民眾黨，民眾黨就是柯文哲。黃暐瀚也指出，過往台灣政治人物遇到司法糾纏時，黨與人之間，都存在著「登出機制」。例如，2007年「馬英九特別費案被起訴辭黨主席，吳伯雄接手黨務」、2008年「陳水扁涉案八月主動退黨，蔡英文五月選上黨主席」、2023年「高虹安遭起訴辭黨務，隔年一審有罪」、2024年「鄭文燦涉案收押，民進黨停權三年」、2024年「政治獻金處理不當 李文宗、端木正開除，總幹事黃珊珊停權三年」。黃暐瀚表示，黃珊珊沒被約談、沒辦收押都直接停權三年了，萬一柯文哲後續真的被起訴，那民眾黨是不是也要照之前黨員的標準處理？但目前看來，不會。也就是說，現在民眾黨直接綁定黨主席柯文哲，沒有登出機制，這結果將是「一損俱損，一榮俱榮」。未來柯文哲若能全身而退，甚至證明司法迫害，則柯文哲與民眾黨將聲勢大旺，甚至直取2028，反之，若觸法事證陸續被提出，柯文哲被起訴，被判定犯罪，那與柯綁死的民眾黨，也將一起「滅亡」。