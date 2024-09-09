張惠妹台上狂換5套衣服！唱〈Bad Boy〉台上狂扭　曬大腿根辣翻

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▲張惠妹現場金曲連發，8萬人一起大合唱。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹短裙套裝辣曬大腿根，讓歌迷隨著她的舞動嗨翻。（圖／聲動娛樂提供）

「妹神」張惠妹（阿妹）自7日起一連2天在上海8萬人體育場盛大舉辦「ASMeiR」max演唱會，這場360度環繞沉浸式的戶外旗艦升級版最強派對，收穫16萬人的掌聲和呼聲。這次演唱會雖然體感溫度飆破40度，但阿妹完全毫無保留，在台上盡情嗨唱，5套表演華服全都濕了，她8日唱到〈Bad Boy〉、〈Yes or No〉、〈渴了〉、〈三天三夜〉等多首嗨歌，還瘋狂在台上狂扭，且因為她這次的服裝大多都是深V、辣曬大腿根，她在台上舞動時，更可以明顯感覺到她的好身材。張惠妹1999年就成為首位登上上海體育場開唱的歌手，這次第6度站上同個場地舉辦大型個唱，粉絲的歡呼聲反而更加熱烈，讓她在台上火力全開，直呼不能輸給歌迷，「我不會保留體力，就跟你們拚了！」唱到抒情金曲〈連名帶姓〉、〈真實〉、〈趁早〉和〈聽海〉時，她則改邀歌迷當主唱，她當大家的合音，瞬間聽到8萬人大合唱，讓人相當感動。最後為了耗光歌迷的體力，張惠妹在最後一段嗨歌大連發，一連唱了〈傲嬌〉、〈Bad Boy〉、〈Yes or No〉、〈渴了〉、〈我要飛〉、〈三天三夜〉等多首曲目，讓現場瞬間沸騰。張惠妹也穿著短裙套裝，辣曬大腿根，隨著音樂不斷扭動屁股，展現電臀功力，讓粉絲無不歡呼，「阿妹也太會扭」、「一不小心就看到出神，實在太美了！」造型多變的張惠妹，這次頂著一頭白金短髮現身，展現出和長髮不一樣的魅力，看起來更加俏皮俐落，出場的5套服裝也非常用心，多套都是深V短裙套裝，露出深V線條和大腿跟，隨著她的舞動讓衣服看起來更加性感。只不過這次上海2天氣溫都比往年還高，溫度飆破35度，舞台體感高溫更是飆破40度，讓阿妹5套華服全都濕透，她還笑說，感覺台下比較涼，「我去台下好了，你們要不要來台上感受一下。」