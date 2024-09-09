秦剛還活著？華郵披露：他被貶為國營出版社低階職務

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中國前外交部長秦剛自2023年夏天後，「被消失」超過1年，秦剛至今生死未卜，今年7月中共20屆三中全會時，中國官方才首次宣稱秦剛「因個人原因」辭去全國人大代表職務。《華盛頓郵報》（Washington Post）8日突然披露，引述2名前美國官員說法，秦剛現在還活者，已被降級為國營出版社的低階職務。秦剛被消失的原因至今仍眾說紛紜，美媒《華爾街日報》先前曾指，秦剛遭免職的原因與他過去擔任駐美大使期間涉及婚外情，甚至在美國生下了一名私生子女；曾出任前中國共產黨領導人鄧小平的中國智庫高官高志凱，在上個月接受半島電視台採訪時，被問及秦剛的下落，他語出驚人地表示「你永遠不會再見到他了」，也讓各方對於秦剛是否還活著表示質疑。然而，根據《華盛頓郵報》報導，兩名美國前官員聲稱，58歲的秦剛現在還活著，但相較於先前與中國國家主席習近平關係密切的地位，可說是大大地被削弱。報導提到，秦剛被安排在中國外交部所屬的一家國有「世界知識出版社」擔任低階職務。美前官員稱，秦剛是在春季的某個時候被降職，其中一位官員表示，這代表秦剛「失寵」，但也代表著「他擺脫了困境」，秦剛不會進監獄，但他的職業生涯也已經結束了。這位官員表示，這可能不僅是一種懲罰，也是警示。中國外交部一再拒絕對於這位前主管的命運發表評論，也沒有回應秦剛的新角色問題。前中央情報局資深中國高級分析師、現任諮詢公司中國策略集團負責人克里斯托弗·K·約翰遜(Christopher K. Johnson)表示，秦剛的迅速崛起惹惱了同事，他們認為他超越了其他人，因此眼紅。報導提到，秦剛被貶的這家國營出版社，位於北京市中心一條小巷內，有一家向公眾開放的書店。出版社裡面堆滿了中國外交官回憶錄和習近平的書籍。但當華郵問及該店店員，店員卻表示，沒有聽說過秦剛在出版社工作。一名接電話的接待員也表示，她不知道這是否屬實。