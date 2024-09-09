快訊／柯文哲遭羈押確定不抗告！律師聲明曝光：他不願為難法院

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▲柯文哲律師聲明，柯文哲表明不再抗告。（圖／翻攝自律師聲明）

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，外界關注柯文哲是否會抗告，不過，柯文哲律師團今（9）日發表聲明表示，台北地院裁定有多處明顯違誤，但柯文哲早在庭前就表明，不願為難法院，且如果遭到羈押不願抗告，因此尊重當事人意願不再抗告。柯文哲律師聲明如下：一、緣台灣台北地方法院近日所為柯文哲先生應予羈押禁見之裁定（113年度聲羈更一字第10號），其認事用法存在多處明顯違誤，以辯護人之職責，本應依法循抗告程序提請臺灣高等法院撤銷並發回更審，以尋求救濟。二、惟以，柯文哲先生於庭前即已向辯護人明白表示：其曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈羈押，不願抗告,請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查等語。三、後經辯護人於律見時再次確認，柯文哲先生仍然表示不願提起抗告。因抗告之提起與否，辯護人依法不得違反委任人明示之意思，故基於尊重當事人之意願，不再抗告。