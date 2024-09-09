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陳佩琪泣訴柯P大便1小時非拒搜索　雞排妹：太恥不想跟尪講

記者陳威叡／台北報導

▲陳佩琪稱檢調上門當天並非拒搜索，而是柯文哲在洗澡大上大號一小時，對此雞排妹表示劇情越來越誇張，覺得太羞恥沒跟日本丈夫講。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳佩琪稱檢調上門當天並非拒搜索，而是柯文哲在洗澡大上大號一小時，對此雞排妹表示劇情越來越誇張，覺得太羞恥沒跟日本丈夫講。（圖／記者吳翊緁攝）
民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭裁定羈押禁見，對此民眾黨定調為政治迫害、司法追殺，昨日號召小草走上街頭聲援，並由妻子陳佩琪壓軸開講，過程中提及檢調在他家等1小時，並非拒搜索而是柯文哲在「洗澡上大號」，對此「雞排妹」鄭家純今（9）日表示，當初木可爭議還有跟日本丈夫講，後來劇情越來越誇張，一想到有369萬人投給他，要把那一整串荒唐講給外國人知道，還是會感到羞恥。

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對於陳佩琪昨天這段，鄭家純說，到底要如何不尷尬的跟一個外國人說，「當台灣第三大黨黨主席被控圖利和貪污罪嫌，然後檢察官上門找人，柯文哲一個多小時不回應不開門，事發當天民眾黨發言人說因為他在睡覺，但他老婆過幾天跳出來說，她早上從旅館回家知道他是在洗澡大號。」

鄭家純表示，大約一個月前剛爆出木可的時候，自己有講給日本丈夫聽，後來劇情越來越誇張就不講了，因為就算不是自己支持的政治人物，但一想到有369萬人投總統票給柯文哲，身為台灣人，要把那一整串荒唐講給外國人知道，「還是會感到羞恥」。

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